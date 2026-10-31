Jana Kramer würde ihren Ex-Mann Mike liebend gern trauen

Jana Kramer (42) kann sich offenbar vorstellen, bei einer möglichen Hochzeit ihres Ex-Mannes Mike Caussin (39) eine ziemlich ungewöhnliche Aufgabe zu übernehmen. In ihrem Podcast "Whine Down" verriet die Sängerin, dass sie die Trauung des ehemaligen NFL-Profis nur zu gern selbst leiten würde. Auf die Idee kam sie, nachdem Tobey Maguire (51) vor Kurzem die Eheschließung seiner Ex-Frau Jennifer Meyer (49) mit Geoffrey Ogunlesi vollzogen hatte. Ihre Gesprächspartnerin Kristen Brust vermutete prompt, dass Jana genau das auch für Mike tun würde – und bekam ohne Umschweife recht. "Das würde ich tun", stellte die Musikerin klar und wandte sich sogar direkt an ihren Verflossenen: "Mike, ich würde liebend gern deine Hochzeit vollziehen." Aktuell gibt es allerdings keinen konkreten Anlass für ein solches Angebot.

Umgekehrt hätte sich die Dreifachmama ein solches Szenario niemals vorstellen können. Als sie 2024 Allan Russell (45) heiratete, wäre Mike weder als Trauredner noch als Gast eine Option gewesen. "Ich glaube auch nicht, dass Allan das erlaubt hätte. Ich wäre niemals auf diese Idee gekommen", erklärte sie im Podcast und fügte hinzu: "Für mich wäre es nicht einmal infrage gekommen, ihn bei der Hochzeit dabeizuhaben." Über die Zukunft ihres Miteinanders haben Jana und Mike trotzdem schon gesprochen. Beide wünschen sich, eines Tages zusammen mit den Kindern einen Urlaub am Meer zu verbringen. Während die Sängerin bereit wäre, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, sieht ihr Mann einem solchen Vorhaben mit gemischten Gefühlen entgegen. "Allan hat sogar hier gesagt, dass er sich damit nicht besonders wohl oder behaglich fühlt. Es ist kein 'Nein', aber es ist auch nichts für jetzt", berichtete sie.

Jana und Mike waren von 2015 bis 2021 verheiratet. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit kümmern sie sich heute gemeinsam um ihre Kinder Jolie und Jace. Mit Allan hat die Schauspielerin zudem den zweijährigen Sohn Roman. Zuletzt erklärte sie offen, dass sie ihren Ex-Partner nach der Scheidung nicht einfach aus ihrem Leben verbannen konnte, da sie durch die gemeinsamen Kinder weiterhin miteinander verbunden sind. Es habe eine Weile gedauert und persönliche Entwicklung erfordert, bis sie vergangene Verletzungen von ihrer Verantwortung als Eltern trennen konnte. Vor allem der Kontrollverlust und verpasste Alltagsmomente mit Jolie und Jace belasten sie weiterhin. Mike selbst hält seine aktuelle Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im April 2025 erzählte Jana, wie nervös sie vor dem ersten Treffen mit seiner Partnerin gewesen sei – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt längst wieder verheiratet war und erneut ein Baby bekommen hatte. Besonders ungewohnt sei für sie die Vorstellung gewesen, dass eine neue Person in ihr Leben tritt, die künftig auch viel Zeit mit ihren Kindern verbringen würde.

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Getty Images Jana Kramer und Mike Caussin bei einem Event in Los Angeles im März 2019

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Instagram / kramergirl Jana Krama mit ihren drei Kindern im Mai 2024

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Instagram / kramergirl Allan Russell und Jama Kramer mit ihren Kindern