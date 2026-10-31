Zoe Müllner von Fabians "Promihof"-Einzug nicht begeistert

Dieser Neuzugang dürfte Zoe Müllner wenig freuen: Auch Fabian Hesdahl zieht auf den Promihof. Die Realitydarstellerin trifft damit erneut auf ihren früheren Flirt aus Are You The One – Reality Stars in Love. Gegenüber Julia Römmelt (32) erklärte Zoe in der RTL2-Show, weshalb sie seinem Einzug wenig abgewinnen kann: "Im Endeffekt ist es nicht so tragisch, aber super unangenehm, auf ihn zu treffen." Ihr Unbehagen hängt mit der gemeinsamen Vergangenheit zusammen. Zoe und Fabian lernten sich in der Datingshow kennen und verließen das Format schließlich als Paar. Nach den Dreharbeiten verbrachten sie außerdem noch einige Tage zusammen in Thailand. Diese komplizierte Vorgeschichte macht das Wiedersehen in der neuen Realityshow für Zoe nun unangenehm.

Was sich damals in Thailand ereignet haben soll, erzählte Zoe ebenfalls im Austausch mit Julia. Während der gemeinsamen Tage habe Fabian vermutet, dass sie einen anderen Mann haben könnte. Aus seiner Sicht habe sie sich ihm gegenüber "nicht genug geöffnet". Später habe sich nach Zoes Schilderung jedoch herausgestellt, dass Fabian selbst nebenbei Kontakt zu einer anderen Frau gehabt haben soll. Davon erfahren habe sie durch eine Freundin von ihm, der die Information versehentlich in einem Gespräch herausgerutscht sei. Nach "AYTO" soll Fabian den Kontakt zu der Frau beendet haben. Zoes Interesse an ihm sei nach der Enthüllung dennoch endgültig verschwunden – was ihn wiederum sehr getroffen haben soll. Sein heutiges Verhalten beschreibt sie so: "Er hat halt ein super gekränktes Ego und versucht, auf cool zu tun, aber ich weiß, dass es eben nicht so ist."

Dass die beiden unterschiedlich starke Gefühle füreinander hatten, zeichnete sich bereits in der sechsten VIP-Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" ab. Zoe zufolge war Fabian von Anfang an wesentlich verliebter als sie. Beim großen Wiedersehen wurde schließlich deutlich, dass mehrere Flirts und Paare der Staffel nach Drehschluss nicht zusammengeblieben waren. Auch Zoe und Fabian trennten sich. Nach den Geschehnissen in Thailand hatte Zoe kein Interesse mehr an einem romantischen Kontakt mit ihm. Auf dem "Promihof" begegnen sich die beiden jetzt trotzdem in einem neuen Showumfeld wieder und müssen ihren Alltag miteinander verbringen. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Zoe Müllner und Fabian Hesdahl

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RTLZWEI Fabian Hesdahl, "Der Promihof"-Kandidat 2026

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RTLZWEI Zoe Müllner, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026