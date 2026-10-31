Nach Epstein-Skandal: Fergie zeigt sich wieder in London

Sarah Ferguson (67) hat sich erstmals seit Monaten wieder in Großbritannien der Öffentlichkeit präsentiert. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, besuchte die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor (66) am Donnerstag gemeinsam mit ihren Töchtern Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) einen Gedenkgottesdienst in der St Paul's Church im Londoner Stadtteil Knightsbridge. Dort nahmen sie Abschied von Sarahs früherem Partner, dem Motorsport-Unternehmer Paddy McNally (†88). Für den Anlass wählte Fergie einen blauen Spitzenblazer und blickte bei ihrer Ankunft gut gelaunt in die Linsen der Fotografen. Auch ihre beiden Töchter erschienen in Dunkelblau. Allein waren die drei Frauen an diesem Tag nicht: Beatrices Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Eugenies Ehemann Jack Brooksbank (40) begleiteten die Familie zu der Andacht. Ebenfalls mit dabei war Peter Phillips (48), der Sohn von Prinzessin Anne (76).

Hinter Sarah liegen ereignisreiche Monate, die von massiven Schlagzeilen und drastischen Veränderungen bestimmt waren. Im Oktober 2025 musste sie ihren langjährigen Wohnsitz in der Royal Lodge in Windsor räumen, den sie zuvor mit ihrem Ex-Mann geteilt hatte. Grund für den erzwungenen Auszug waren vor allem erneut hochkochende Debatten um ihre früheren Verflechtungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), die nach der Veröffentlichung weiterer Prozessakten im Januar noch einmal massiv an Fahrt aufgenommen hatten. Die Folgen dieser Skandale trafen die Adlige hart: Man entzog ihr den royalen Höflichkeitstitel, weshalb sie fortan unter ihrem Mädchennamen auftritt. Zuletzt war Sarah im April an einem Skiort in den österreichischen Alpen abgelichtet worden, wie The Sun damals berichtete. Davor hatte sie sich nach Monaten fernab der Öffentlichkeit unter anderem im Dezember bei der Taufe ihrer Enkelin Athena kurz blicken lassen.

Sarah und der nun verstorbene Paddy waren in den 1980er-Jahren ein Paar. Die Beziehung zerbrach damals angeblich, weil er ihr keinen Heiratsantrag machte. Danach blieben die beiden aber eng befreundet. Über ihren Ex-Partner sagte Sarah einst: "Paddy war meine Vaterfigur, 22 Jahre älter als ich. Er brachte mir so viel über das Leben bei. Wann immer ich Rat brauchte, wandte ich mich an ihn, weil er so weltgewandt war. Es schien, als hätte er alles gesehen und erlebt." Bei Paddys Beerdigung im August hatte Beatrice ihre Mutter noch vertreten. Sarah lebte zu dieser Zeit noch sehr zurückgezogen. Dass sie nun selbst an der Zeremonie teilnahm, werten Fans als positives Zeichen für eine Rückkehr in die Öffentlichkeit.

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice am 19. Juni 2015 in Ascot

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Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie bei der Gavel&Grand Benefit Auction im Bowery Hotel, New York, am 26. März 2014

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Imago Prinzessinnen Beatrice und Eugenie treffen mit ihren Ehemännern zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling ein, 2026