Nach ihrem Ehe-Aus rechnet Ola Jordan mit Fremdgehern ab

Ola Jordan (44) sorgt nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann James Jordan (48) mit scharf formulierten Botschaften für Aufsehen. Die ehemalige Strictly Come Dancing-Profitänzerin teilte vor ihren rund 341.000 Instagram-Followern gleich mehrere Beiträge, in denen es um untreue Männer geht. Darin stellte sie unter anderem die Frage: "Warum fremdgehen, wenn man auch einfach gehen kann?" Weitere Beiträge richteten sich gegen Männer, die Treue predigen, gleichzeitig aber lügen, manipulieren oder ihre Partnerinnen selbst betrügen. Auch das Thema Bestätigungssuche griff die Tänzerin in ihren geteilten Inhalten auf. Besonders brisant ist der Zeitpunkt der Veröffentlichungen: Ola und James hatten erst im August bestätigt, nach 26 gemeinsamen Jahren eine Auszeit voneinander zu nehmen. Ihren Noch-Ehemann James erwähnte sie in keinem einzigen der Beiträge mit einem Wort. Ob die geteilten Aussagen tatsächlich auf James oder die gemeinsame Beziehung abzielen, bleibt deshalb offen.

In einem der von Ola verbreiteten Beiträge hieß es laut Mirror: "Niemand wird dich jemals schlimmer behandeln als ein Mann, der schwört, dass er Fremdgeher hasst, andere Männer für ihre Untreue verurteilt und Loyalität predigt, nur um sich dann umzudrehen und dich selbst zu betrügen." Ein weiterer Instagram-Repost fiel ähnlich deutlich aus: "Ein untreuer Mann ist schon schlimm genug, aber weißt du, was noch schlimmer ist? Ein Mann, der vorgibt, ein guter Mensch zu sein, während er in Wahrheit ein pathologischer Lügner, ein triebgesteuerter Manipulator und ein Experte darin ist, das Opfer zu spielen." Und schließlich postete sie: "Die meisten Männer, die fremdgehen, führen Krieg mit sich selbst – sie sind unsicher, emotional unterentwickelt und süchtig nach äußerer Bestätigung. Sie jagen Aufmerksamkeit hinterher, weil sie innerlich leer sind, nicht weil sie nicht geliebt werden." Eine eigene Erklärung zu den Storys gab die Britin nicht ab. Eine vom Mirror kontaktierte Vertretung reagierte zunächst ebenfalls nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Ola und James lernten sich in Blackpool kennen und standen zunächst als Tanzpartner gemeinsam auf dem Parkett. Später entwickelte sich daraus eine Liebesbeziehung, 2003 heirateten die beiden. Im Jahr 2020 kam ihre gemeinsame Tochter Ella zur Welt. Im August bestätigten die beiden nach 26 gemeinsamen Jahren, dass sie eine Auszeit voneinander nehmen. James war zu diesem Zeitpunkt bereits seit einiger Zeit aus dem Familienhaus ausgezogen. In ihrem Statement beschrieben sie die Entwicklung als schmerzhaft und emotional und betonten, dass bei allen Entscheidungen vor allem ihre Tochter im Mittelpunkt stehe. Über seinen veränderten Alltag sprach James danach in der ITV-Sendung "This Morning". Dort erklärte er: "Ich bin vor ein paar Monaten ausgezogen, und es war wirklich hart. Ich finde es schwierig, darüber zu sprechen, und ich werde nicht zu viel dazu sagen, weil ich nicht denke, dass das ihr gegenüber fair wäre. Es ist eine schwierige Sache. Jetzt sitze ich nachts allein in einer Einzimmerwohnung, sehe fern und denke: 'Was ist hier los?'"

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