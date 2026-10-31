Martin Braun und Isabelle Denise machen ihre Liebe offiziell

Endlich ist es raus: Martin Braun und Isabelle Denise sind ein Paar! Der Ex-Bachelor und die Realitybekanntheit machen keinen Hehl mehr aus ihren Gefühlen füreinander. Auf Instagram veröffentlichten die beiden jetzt ein gemeinsames Video, das keine Zweifel offenlässt. In dem Clip zeigen sich Martin und Isabelle sehr vertraut und tauschen sogar Küsse aus. Zu ihrem Couplereveal schreiben die zwei: "Nicht gesucht, aber gefunden. Manchmal schreibt das Leben eben seine eigenen Geschichten & manchmal glitzert das Glück sogar ein bisschen mehr als erwartet. Wir sind glücklich und jetzt ist es offiziell." Damit hat das Rätselraten um den Beziehungsstatus des einstigen Rosenverteilers nun ein Ende.

Auch bei der Wahl der Hashtags lassen Martin und Isabelle ihrem Liebesglück freien Lauf. Ihren Post versehen sie unter anderem mit #NichtGesuchtAberGefunden, #CoupleGoals, #LoveIsInTheAir, #CoupleReveal und #HappyTogether. Unter dem Beitrag trudeln schon zahlreiche Glückwünsche ein – auch viele bekannte Gesichter aus dem Reality-TV melden sich zu Wort. Christina Grass (38) freut sich mit dem Paar: "Glückwunsch, das freut mich sehr für euch." Auch Julia Römmelt (32) ist begeistert und schreibt: "Finally, liebe alles daran!" Eva Benetatou (34) schließt sich den Gratulanten ebenfalls an und kommentiert: "Wie schön. Glückwunsch!!!" Martins Bachelor-Kollege Felix Stein (34) hingegen scheint von der Neuigkeit überrumpelt worden zu sein. "Wieso erfahre ich das hier bei Instagram?", will er in der Kommentarspalte wissen.

Einem breiten Reality-TV-Publikum ist Martin vor allem durch seine Zeit als Bachelor bekannt. In der Kuppelshow suchte er damals nach der großen Liebe und verteilte Rosen an die Kandidatinnen – allerdings erfolglos. Zuletzt wagte er sich erneut an ein Datingabenteuer. Für die aktuelle Staffel von Love Island VIP, die seit dem 23. September 2026 bei RTLZWEI ausgestrahlt wird, tauschte er die Rolle des alleinigen Rosenkavaliers gegen einen Platz unter mehreren Singles, die auf Partnersuche sind. Vor dem Start der Show hatte Martin erklärt, dass er in dem Format mehr von seiner Persönlichkeit zeigen wolle. Dabei sei es ihm wichtig gewesen, nicht ständig allein im Mittelpunkt zu stehen. Doch auch dort klappte es nicht mit der Liebe; er musste die Show in Folge zwölf verlassen.

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Instagram / isabelle.denise Martin Braun und Isabelle Denise, Oktober 2026

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Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise im April 2024

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Imago Martin Braun bei der LOVE ISLAND VIP Premiere und dem Screening auf Schloss Arff in Köln, 16.09.2026