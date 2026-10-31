Kourtney Kardashian muss sich vor Sohn Reign rechtfertigen

Kourtney Kardashian (47) muss sich in der neuesten Folge von The Kardashians plötzlich vor ihrem eigenen Sohn rechtfertigen. Bevor es für die Familie zu einem Konzert von Blink182 geht, der Band ihres Ehemanns Travis Barker (50), geht Kourtney mit ihrem schlafenden, 23 Monate alten Sohn Rocky nach draußen, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Doch die friedliche Szene bleibt nicht lange ungestört: Ihr Sohn Reign Disick (11) folgt ihr in den Garten – und wird beim Anblick des Kamerateams sofort skeptisch. Offenbar kennt der Elfjährige ein solches Verhalten von seiner Mutter nicht. Er hat den Verdacht, dass Kourtney die stimmungsvolle Szene nur für die Aufnahmen inszeniert. "Mama, was machst du?", will er in der Show von ihr wissen. Die Unternehmerin antwortet gelassen, sie schaue sich "die wunderschöne Aussicht" an. Doch mit dieser Erklärung gibt sich Reign zunächst nicht zufrieden.

Reign, der kürzlich mit Stiefpapa Travis die Bühne rockte, nimmt seine Mutter weiter genau unter die Lupe und zeigt dabei auf das anwesende Produktionsteam: "Bro, du machst das sonst nie. Du machst das nur [für die Kameras]." Außerdem wirft er ihr vor, mit Rocky auf dem Arm lediglich "ästhetisch wirken" zu wollen. Kourtney lässt diesen Vorwurf jedoch nicht auf sich sitzen. Sie stellt klar, dass sie schon mit Rocky im Freien gewesen sei, bevor die Filmcrew überhaupt dazugekommen sei. "Ich war hier draußen, und sie haben mich gefunden", erklärt die vierfache Mutter. Die Produzenten hätten sie also lediglich dort entdeckt. Diese Erklärung bringt Reign offenbar ins Grübeln. Plötzlich scheint ihm bewusst zu werden, dass seine Vermutung falsch gewesen sein könnte. Daraufhin schaut er mit überraschter Miene direkt in die Kamera und räumt scherzhaft ein: "Oh, verdammt." Damit ist die kleine Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn auch schon wieder vorbei.

Reign ist das jüngste der drei Kinder, die Kourtney mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (43) hat. Gemeinsam sind die beiden außerdem Eltern von Sohn Mason (16) und Tochter Penelope (14). Rocky stammt hingegen aus Kourtneys Ehe mit Travis. Wie stark fast zwei Jahrzehnte vor laufenden Kameras ihren Umgang mit Dreharbeiten verändert haben, erklärte die vierfache Mutter bereits 2024 im Podcast "The Bossticks". Zu Beginn ihrer TV-Karriere sei praktisch jeden Tag von morgens bis abends gefilmt worden. Später habe sie zum Schutz der gemeinsamen Zeit mit ihren Kindern klare Vorgaben eingeführt, etwa ein fest vereinbartes Ende der Aufnahmen und ungestörte Familienessen. Inzwischen lade sie das Team ganz gezielt zu ausgewählten Terminen ein. Dadurch könne sie selbst bestimmen, welche Momente Teil der Sendung werden. Ob das Sonnenuntergangsszenario nun bewusst inszeniert war oder nicht, weiß nur Kourtney selbst.

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Imago Kourtney Kardashian in einer Szene von "The Kardashians"

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ActionPress Reign Disick, Kourtney Kardashian und Penelope Disick

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Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Reign Disick