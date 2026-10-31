Olivier Martinez hofft auf Versöhnung von Halle und Maceo

Olivier Martinez (60) wünscht sich, dass sein Sohn Maceo und dessen Mutter Halle Berry (60) irgendwann wieder zueinanderfinden. Nach einem Verfahren am Los Angeles Superior Court fiel am Donnerstag ein Sorgerechtsurteil, das für die Familie einiges verändert. Der 13-Jährige darf vorerst weder bei der Schauspielerin wohnen noch bei ihr übernachten. Gegenüber Extra verrät Olivier nun, was er sich für die Zukunft der beiden wünscht: "Ich hoffe wirklich, dass Maceo und seine Mutter in Zukunft eine bessere Beziehung haben können... Ich möchte nicht, dass mein Sohn seine Mutter hasst. Ich möchte, dass er sie liebt. Ich möchte, dass er ihr vergibt, und ich möchte, dass sie sich irgendwann auf irgendeine Weise versöhnen." Damit Mutter und Sohn einander wieder näherkommen, hat das Gericht Beratungsgespräche angeordnet.

Zuvor hatten sich die Schauspieler das Sorgerecht für ihren Sohn geteilt. Durch die aktuelle Entscheidung sind Halles Umgangsmöglichkeiten nun aber deutlich eingeschränkt. In einem anderen Punkt kann die Oscarpreisträgerin jedoch aufatmen: Die Richterin Shelley Kaufman wies Oliviers Antrag auf eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Frau zurück. "Wir sind äußerst erfreut, dass das Gericht die einstweilige Verfügung aufgehoben hat. Halle ist entschlossen, sich auch künftig auf das Wohlergehen und die besten Interessen ihrer Familie zu konzentrieren", teilte ihre Anwältin Marina Beck gegenüber Extra mit.

Im Prozess hatte Olivier schwere Vorwürfe gegen seine Ex erhoben. Halle soll Maceo am 26. September nach einem Streit um eine Virtual-Reality-Brille gewürgt haben. Wegen eines Spiels soll sie ihren Sohn außerdem als "so einen Idioten" bezeichnet haben. Darüber hinaus warf der Franzose ihr weitere Vorfälle in den vergangenen 18 Monaten vor. Halle streitet die Anschuldigungen entschieden ab und gibt an, von dem Antrag ihres Ex-Mannes völlig überrascht worden zu sein.

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Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler

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Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez im Februar 2015

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Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry im Juni 2014