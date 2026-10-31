Prinzessin Kate und William zeigen Halloween-Foto von Louis

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) haben ihren Fans heute eine ganz besondere Freude zu Halloween bereitet. Auf ihrem offiziellen X-Account teilte das Paar ein Foto seines jüngsten Sohnes Prinz Louis (8), das es der Öffentlichkeit offenbar nicht länger vorenthalten wollte. Der private Schnappschuss zeigt den kleinen Royal im Alter von gerade einmal einem Jahr. Neugierig beugt er sich zu einem großen Kürbis hinunter und legt seine Hand darauf. Kate hat die niedliche Szene damals fotografiert. Die Prinzessin ist dafür bekannt, Familienmomente gerne selbst auf Bildern festzuhalten. Viele offizielle Porträts ihrer Kinder stammen aus ihrer Hand. Zu dem herbstlichen Bild schrieben die Prinzessin und der Prinz von Wales einen kurzen Gruß an ihre Follower: "Frohes Halloween!"

Bei den Fans der britischen Royals kommt der Rückblick auf Louis' zweitem Halloween bestens an. In den Kommentaren unter dem Beitrag häufen sich die begeisterten Reaktionen. "Louis ist ein kleiner Schatz", schwärmt ein User unter dem Foto. Ein anderer kommentiert knapp: "Awww, süß!" Eine weitere Person zeigt sich besonders gerührt und schreibt: "Oh, was für ein schönes Bild! Vielen Dank für diese süße Überraschung. Schaut nur, wie winzig Prinz Louis war! Die Zeit vergeht so schnell." Tatsächlich ist der kleine Junge auf dem Foto inzwischen ein Schulkind und acht Jahre alt. Er ist das jüngste der drei Kinder von Kate und William. In der britischen Thronfolge steht er an vierter Stelle. Vor ihm stehen nur sein Vater William sowie seine älteren Geschwister Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11).

Dass Halloween in der Familie Wales gefeiert wird, ist nicht neu. Im Jahr 2022 wurde eine Aufnahme einer Überwachungskamera öffentlich, die die Prinzessin beim Süßigkeitensammeln zeigte. Darauf war zu sehen, wie sie mit ihren verkleideten Kindern an einem Gartentor in London stand. Dabei trug sie eine schwere Tasche voller Naschereien. Zudem wurde Kate 2019 zusammen mit George und Charlotte in einer Sainsbury's-Filiale in King's Lynn gesichtet. Dort schauten sich die drei Halloweenkostüme an. Eine Kundin erinnerte sich damals gegenüber Mirror an die Begegnung: "Sie war mit Charlotte und George dort und sah sich Halloweenkostüme an, aber ihr Bodyguard beobachtete gewissermaßen die Leute mit Handys und sagte ihnen, dass sie keine Fotos machen dürfen."

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis bei Trooping the Colour in London

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag