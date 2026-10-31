Patrick Stewart ist tot: Rebecca Romijn teilt ihren Schmerz

Rebecca Romijn (53) nimmt Abschied von ihrem langjährigen Freund und Kollegen Patrick Stewart (†86). Der Schauspieler war am Mittwoch in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben. In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram blickt die Filmdarstellerin auf ihre gemeinsame Zeit zurück: "Ich bin so dankbar, dass ich ihn in den vergangenen 25 Jahren kennen durfte und Teil seines Umfelds sein konnte – sowohl als Mutantenkollegin als auch als Mitglied der Sternenflotte." Patricks lockere Art wird Rebecca in Erinnerung bleiben: "Er war einfach köstlich, urkomisch, frech, hatte einen unglaublichen Sinn für Humor, und diese dröhnende Stimme von ihm, die immer bis ganz nach hinten im Raum reichte, wie es jeder große, klassisch ausgebildete Shakespeare-Darsteller beherrschen muss, war immer eine Inspiration." Abschließend meint Rebecca: "Ich werde meinen Freund sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Patrick."

Rebecca und Patrick standen erstmals für den Film X-Men aus dem Jahr 2000 gemeinsam vor der Kamera. Danach drehten sie auch "X-Men 2" und "X-Men: Der letzte Widerstand" zusammen. Außerdem waren beide Teil des Star Trek-Universums. Patrick spielte Captain Jean-Luc Picard. Rebecca ist als Una Chin-Riley in "Star Trek: Discovery" und "Star Trek: Strange New Worlds" zu sehen. Patricks Familie teilte mit, dass er nach einem kurzen, bewegenden Krankheitsverlauf mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz zu Hause verstorben sei. In seinen letzten Stunden waren seine Ehefrau Sunny sowie weitere Angehörige und Freunde bei ihm.

Auch seine "Star Trek: The Next Generation"-Kollegen Wil Wheaton (54), Jonathan Frakes (74) und LeVar Burton verabschiedeten sich von ihm. LeVar bezeichnete Patrick als Familie. Hugh Jackman (58) trauerte ebenfalls um den Verstorbenen. Der Wolverine-Darsteller veröffentlichte mehrere innige gemeinsame Aufnahmen. Darin würdigte er Patrick als engen Freund und Vorbild. Außerdem nannte er ihn einen der größten Schauspieler. Hugh und Patrick arbeiteten im "X-Men"-Kosmos über viele Jahre zusammen. Als Wolverine und Professor Charles Xavier drehten sie insgesamt acht Filme gemeinsam. Im Film Avengers: Doomsday wird Patrick posthum noch einmal als Professor Charles Xavier zu sehen sein.

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Getty Images Rebecca Romijn bei der CCXP MX im Centro Banamex in Mexiko-Stadt, 25. April 2026

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Getty Images Patrick Stewart bei den Peabody Awards 2024 in Beverly Hills

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