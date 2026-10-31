Ian McKellen wagt nach schwerem Sturz das Bühnencomeback

Ian McKellen (87) steht wieder auf der Bühne – und das in einer der bekanntesten Rollen der Theatergeschichte. Vom 17. November bis zum 2. Januar übernimmt der Schauspieler die Titelrolle in einer Neuinterpretation von William Shakespeares (†52) "King Lear". Aufgeführt wird das Stück im The Yard Theatre in Hackney Wick im Osten Londons. An seiner Seite steht die kanadische Schauspielerin Taylor Russell (32), die Cordelia verkörpert, die jüngste Tochter des Königs. Einen weiteren Teil des Ensembles bildet eine Gruppe von Rittern. Das Interesse an der Rückkehr des Briten auf die Theaterbühne ist offenbar riesig: Die angesetzten Vorstellungen waren in unter 30 Minuten restlos ausverkauft. Aufgrund der enormen Nachfrage hat das Haus weitere Termine ins Programm genommen.

Die Zusatzaufführungen sind unter anderem für den 12. Dezember sowie für Heiligabend, den zweiten Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr angesetzt. Der offizielle Verkauf startet am 5. November um 12 Uhr, davor gibt es mehrere Presalephasen. Am 9. und 16. Dezember finden außerdem Spezialvorstellungen statt, bei denen weiterführende Schulen aus Tower Hamlets, Newham, Hackney und Waltham Forest bevorzugt berücksichtigt werden. Ein Anteil der Karten wird dabei kostenlos vergeben. Für die Neukonzeption des Klassikers sind Simon Stephens und Jay Miller verantwortlich. Die Basis bilden Shakespeares Originaltext sowie aufgezeichnete Gespräche, die während der Entstehung des Stücks mit Ian geführt wurden. Die Produktion gehört außerdem zur ersten Spielzeit im neuen Gebäude des Theaters. Das ursprüngliche Gebäude wurde abgerissen und am selben Standort durch einen Neubau ersetzt.

Die Rückkehr hat außerdem eine besondere Bedeutung. Denn im Juni 2024 war Ian während einer Aufführung von "Player Kings" im Londoner Noël Coward Theatre von der Bühne gestürzt. Bei dem Unfall brach er sich das Handgelenk und zog sich zudem eine Absplitterung an einem Wirbel zu. Daraufhin kündigte der Schauspieler zwar eine Pause an, stellte aber zugleich klar, dass ein Ruhestand für ihn nicht infrage komme. "King Lear" ist somit nun sein erstes großes Theaterprojekt seit dem Vorfall. Kollegin Taylor wurde unter anderem durch die Filme "Bones and All" und "Escape Room" bekannt. Dass Ian bei Shakespeare auch ungewöhnliche Wege geht, hatte er bereits 2021 gezeigt. Damals war er am Theatre Royal Windsor noch einmal als Hamlet auf die Bühne zurückgekehrt – mit über 80 Jahren in einer Rolle, deren Figur eigentlich etwa 30 war.

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Getty Images Sir Ian McKellen bei der Vorführung von "The Choral" beim 69. BFI London Film Festival in der Royal Festival Hall

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Getty Images Taylor Russel, Schauspielerin

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Instagram / ianmckellen Ian McKellen, Schauspieler