Schattenseiten von Reality: Stella Stegmann bringt Buch raus

Stella Stegmann (29) hat besondere Neuigkeiten: Am 2. Dezember 2026 erscheint ihr erstes eigenes Buch. Damit geht die 29-Jährige unter die Autorinnen. Wer nicht bis zum Erscheinungstermin warten möchte, kann das Werk mit dem Titel "Female Real(ity) Talk" bereits jetzt vorbestellen. Wie Stella im Interview mit Promiflash verriet, hat sie rund ein Jahr lang an dem Projekt gearbeitet und jede Menge Herzblut investiert. In ihrem Buch verarbeitet sie ihre persönlichen Erlebnisse vor und hinter den Kulissen des Reality-TV, die weniger glamourösen Seiten der Branche lässt sie dabei nicht aus. Doch Stella will mehr bieten als bloß einen Blick hinter die Kulissen: "Es geht schon viel um meine Realityerfahrungen, aber es soll auch so ein ganzheitlich empowerndes Buch für Frauen sein – wie so ein Girlsabend mit mir eigentlich. Und da sind meine intimsten Gedanken auch mit drin. Also, ich hoffe, dass es gut angenommen wird."

Schon beim Titel lohnt es sich, genauer hinzusehen. "Der heißt 'Female Real(ity) Talk'. Man kann es aber auch als 'Female Real Talk' lesen - also man sieht es dann auf dem Cover", erklärte Stella das Wortspiel. Auf die Frage, wie viel sie über die Hintergründe des Reality-TV preisgibt, offenbarte sie im Gespräch: "Alles, alles! Ich habe noch nie so offen über die ganzen Behind-the-Scenes geredet, darüber, was das mit der Mentalität und dem Selbstwert macht – auch über die ganzen psychologischen Aspekte im Hintergrund. Ja, ich haue alles raus!" Dabei kommen offenbar sowohl die schönen Momente als auch die schwierigen Phasen zur Sprache.

Bekannt wurde Stella einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an Too Hot To Handle: Germany und Love Island VIP sowie als Protagonistin von Die Bachelorette. Ein Happy End in der Liebe blieb für sie in den Datingshows allerdings aus. Im Frühjahr stellte sie dann klar, dass sie vorerst keine Lust auf ein weiteres Datingformat hat. Stattdessen könne sie sich eher vorstellen, in anderen TV-Formaten mitzuwirken. Ihre vielfältigen und teils belastenden Erfahrungen vor der Kamera bilden nun einen wesentlichen persönlichen Hintergrund für ihr Debüt als Autorin. Dabei beschäftigt sich Stella nicht nur mit dem, was die Zuschauer auf dem Bildschirm zu sehen bekommen. Sie richtet den Blick auch auf das, was im Verborgenen passiert.

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