Halloween: North West wird zu Edward mit den Scherenhänden

North West (13) hat sich kurz vor Halloween in eine echte Kultfigur verwandelt: Sie schlüpfte in die Rolle von Edward aus dem Film "Edward mit den Scherenhänden". Ihren erstaunlich detailgetreuen Look zeigte sie in ihrer Instagram-Story. Dafür setzte North auf ein Outfit aus schwarzem Leder, kombiniert mit einem schwarzen Minirock und kniehohen Plateaustiefeln. Erst die Details machten die Verwandlung aber komplett. An ihren Händen trug sie auffällige Klingen, die an die berühmten Scheren der Filmfigur erinnern. Ihr Gesicht war mit zahlreichen Narbenprothesen übersät. Dazu hatte sie ihre Haare wild nach oben gesteckt. In einem Selfievideo präsentierte North das düstere Kostüm zur passenden Filmmusik. Anschließend veröffentlichte North weitere Aufnahmen, auf denen ihr Look in voller Länge zu sehen war. So rückten neben dem schwarzen Lederensemble vor allem die hohen Schuhe und die markanten Scherenfinger in den Fokus. Mit den vielen abgestimmten Details erinnerte ihr Auftritt deutlich an das Erscheinungsbild der Hauptfigur aus dem Film.

Der Film kam bereits im Jahr 1990 in die Kinos – also viele Jahre, bevor North überhaupt geboren wurde. Trotzdem orientierte sich ihr Kostüm bis ins kleinste Detail an der Hauptfigur, die damals von Johnny Depp (63) gespielt wurde. Für die Tochter von Kim Kardashian (46) war der Edward-Look allerdings nicht die erste Verkleidung in dieser Halloweensaison. Schon in der Woche zuvor hatte sie sich als Realitystar Natalie Nunn (41) zurechtgemacht, die durch die Show "Bad Girls Club" bekannt wurde. Für dieses Kostüm trug North unter anderem eine Prothese, die ihr ein langes Kinn verlieh. Um ihren Hals hing außerdem eine mit Diamanten besetzte Kette mit dem Schriftzug "CEO Baddies". Damit war ihre Kostümliste aber noch nicht erschöpft: North schlüpfte außerdem in die Rolle des virtuellen Popstars Hatsune Miku. Bei dieser Verwandlung standen vor allem zwei übergroße blaue Zöpfe im Mittelpunkt, die ihr bis zu den Knien reichten. Damit zeigte sie innerhalb kurzer Zeit drei sehr unterschiedliche Looks: eine Reality-TV-Persönlichkeit, einen digitalen Musikstar und schließlich die düstere Titelfigur aus "Edward mit den Scherenhänden".

Bei Natalie Nunn kam Norths Hommage offenbar gut an. Der Realitystar reagierte darauf mit einem Kostümtausch und verkleidete sich in den sozialen Medien kurzerhand selbst als North. Dabei griff Natalie auch eine Idee aus einem anderen Look von Kims Tochter auf und ergänzte ihr Outfit ebenfalls mit langen blauen Zöpfen. Sie war jedoch nicht die Einzige, die sich als North zeigte. Wenige Tage zuvor hatte sich nämlich auch Kim Kardashian als ihre Tochter verkleidet. Sie ist die älteste Tochter von Kim und Kanye West (49). Kurz vor dem eigentlichen Halloweenfest sorgte sie nun mit mehreren aufwendigen Kostümen für neue Bilder in den sozialen Medien.

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TikTok / kimandnorth North West mit neuem Look

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian verkleidet als Tochter North West

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Johnny Depp als Edward mit den Scherenhänden