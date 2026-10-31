Emma Roberts verrät das süßeste Detail ihrer Hochzeit

Emma Roberts (35) plauderte jetzt ein niedliches Hochzeitsdetail aus. Wie die Schauspielerin in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live" verriet, hatte ihr Sohn Rhodes bei der Zeremonie eine ganz besondere Aufgabe: Der Fünfjährige führte seine Mutter bei der Zeremonie zum Altar. Für seinen großen Auftritt hatte sich der Junge passend zum festlichen Anlass herausgeputzt. Rhodes trug einen weißen Anzug, der seine Mutter offenbar besonders begeisterte. "Er sah in seinem kleinen weißen Anzug sehr süß aus", schwärmte sie. Emma und Cody hatten sich am 25. Juli im US-Bundesstaat Idaho das Jawort gegeben. Gut drei Monate später verriet die Braut nun erstmals, wer bei der Zeremonie die wohl wichtigste Nebenrolle spielte.

Auch von der anschließenden Hochzeitsfeier zeigte sich Emma in der Talkshow begeistert. "Es war wunderschön, es war perfekt. Alles war buchstäblich ein wahr gewordener Traum", fasste die Schauspielerin den Tag zusammen. Mit der Hochzeit setzte das Paar einen Meilenstein in seiner Liebesgeschichte, die rund vier Jahre zuvor begonnen hatte. Wie aus einem Vogue-Bericht hervorging, lernten sich die beiden im Mai 2022 bei einem Blind Date kennen. Aus diesem arrangierten Treffen entwickelte sich schließlich eine Beziehung, die im vergangenen Sommer mit der Hochzeit in Idaho ihren nächsten großen Schritt nahm. Bei der Zeremonie waren neben Rhodes weitere enge Angehörige an Emmas Seite. Auch Emmas berühmte Tante Julia Roberts (59) gehörte zu den Gästen. Die Hollywoodikone ließ es sich nicht nehmen, den großen Tag ihrer Nichte mitzuerleben und gemeinsam mit dem Brautpaar zu feiern.

Rhodes stammt aus Emmas früherer Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund (42). Bei der Hochzeit mit Cody bekam der Sohn der Schauspielerin nun eine zentrale Rolle an der Seite seiner Mutter. Der Hochzeitsauftritt des Fünfjährigen war allerdings nicht das einzige Thema, das Emma in dieser Woche beschäftigte. Ihr Besuch bei Jimmy Kimmel (58) fiel nämlich genau auf den 59. Geburtstag von Julia. Diesen Anlass ließ Emma nicht ungefeiert verstreichen. Auf Instagram veröffentlichte sie ein inniges Foto, auf dem sie in den Armen ihrer Tante liegt. Ihre Botschaft an das Geburtstagskind fiel kurz, aber herzlich aus: "Ich liebe dich über alles!!", schrieb Emma zu dem Schnappschuss. Mit dem Beitrag gewährte sie ihren Followern einen seltenen Einblick in die enge Bindung zwischen ihr und der Oscarpreisträgerin und zeigte an diesem Tag gleich doppelt, wie wichtig ihr die Familie ist: einmal mit ihren Erzählungen im Fernsehen und einmal mit ihrem Beitrag im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Cody John

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Rhode und Emma Roberts, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaroberts Julia Roberts umarmt ihre Nichte Emma Roberts