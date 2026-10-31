Umzug: Coleen Nolan gibt ihren Traumhof für die Liebe auf

Coleen Nolan (61) kehrt dem Landleben in Staffordshire den Rücken. Wie Daily Mail berichtet, hat die Sängerin ihren etwa sechs Hektar großen Traumhof im Dorf Dilhorne zum Verkauf angeboten. Das Anwesen war für sie nach dem Ehe-Aus mit ihrem zweiten Mann Ray Fensome zu einem wichtigen Rückzugsort geworden. Dort versorgt Coleen rund 30 Tiere, darunter Pferde, Ziegen und Hühner. Nun zieht es sie in die britische Hauptstadt, und zwar aus Liebe: Hauptgrund für den geplanten Umzug nach London soll ihr Freund Ryan Brockbank sein. Ihr 20 Jahre jüngerer Partner lebt und arbeitet in der Metropole, weshalb Coleen künftig gerne näher bei ihm wohnen möchte. Hinzu kommt, dass ihr die regelmäßigen, langen Fahrten nach London zunehmend zu schaffen machen, die sie aufgrund ihrer eigenen beruflichen Verpflichtungen immer wieder auf sich nehmen muss.

Laut dem Bericht hat Coleen nach mehreren Gesprächen mit ihrer Familie und Ryan überdacht, wie sehr Job, Privatleben und Hof sie belasten. Am Ende entschied sie sich für den Verkauf. Ein Vertrauter machte gegenüber Daily Mail deutlich, welchen Stellenwert die Beziehung für sie hat: "Sie ist völlig vernarrt in Ryan, sie will, dass es funktioniert, sie erträgt es nicht, nicht bei ihm zu sein. Der Altersunterschied ist ziemlich groß, aber gut für sie." Ryan ist Programmmanager an der Fashion Retail Academy in London. Er hatte Coleens erfolglose Partnersuche in der Show "Celebs Go Dating" verfolgt und sie Anfang des Jahres über Instagram auf einen Drink eingeladen. Im August machte die Sängerin die Beziehung mit einem gemeinsamen Selfie, dem Buchstaben "R" und einem roten Herzen öffentlich. Die Entfernung zwischen Staffordshire und London war für das Paar bislang allerdings ein Problem. Coleen verbindet viel mit dem Hof, den sie erst im Sommer 2024 bezogen hatte. Schließlich war es schon seit ihrer Kindheit ihr großer Traum, einmal eine eigene Farm zu besitzen. Finanziell dürfte sich der Verkauf allerdings kaum lohnen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Auch für ihre Familie spielt das Anwesen eine große Rolle. Gemeinsam mit ihrem Sohn Shane Jr. und ihrer Tochter Ciara nimmt Coleen dort den Podcast "Nolans Uncensored" auf. Ciara wohnt außerdem mit ihrem Partner und ihrem Sohn in einem separaten Nebengebäude auf dem Grundstück. Vor Kurzem erlebte die Moderatorin auf dem Hof einen traurigen Moment: Ihr 24 Jahre altes Pferd Paddy musste wegen Tumoren eingeschläfert werden. Mutter und Tochter teilten den emotionalen Abschied in einem Video. Bevor Ryan in ihr Leben trat, war Coleen drei Jahre lang mit Michael Jones zusammen, den sie 2021 auf Tinder kennengelernt hatte. Nach der Trennung stellten die beiden fest, dass sie als Freunde besser zueinanderpassen. Coleen war zuvor zehn Jahre mit Ray verheiratet, bevor sich die beiden 2018 trennten. Aus dieser Beziehung ging Tochter Ciara hervor. Ihre beiden Söhne Shane Jr. und Jake Roche stammen hingegen aus der Ehe mit ihrem früheren Mann Shane Richie.

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Getty Images Coleen Nolan bei den Royal Television Society Programme Awards 2026 im Grosvenor House Hotel in London

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Getty Images Coleen Nolan im November 2014

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Getty Images Coleen Nolan im September 2012