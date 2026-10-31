Bodyshaming gegen Frau Keely trifft Pierce Brosnan ins Herz

Ein Beitrag im Netz hat Pierce Brosnan (73) offenbar tief getroffen. Anfang 2026 machte auf X ein Post die Runde, der zwei Fotos des Schauspielers mit seiner Ehefrau Keely (63) Shaye Smith verglich: eine Aufnahme vom Governors Ball 1996 und ein Bild von der "Mamma Mia!"-Premiere 2008. Der Verfasser machte sich dazu über Keelys Gewicht lustig: "Liebe Männer, deshalb sollte man die Ehe meiden." Ein Vertrauter des Paares berichtete nun gegenüber The Sun, dass die Geduld des Hollywoodstars inzwischen erschöpft sei. "Er war wirklich wütend darüber und findet es unglaublich traurig, dass ihre gesamte Ehe auf Gespräche über Keelys Gewicht reduziert wird", erklärte der Insider. Dem Schauspieler setze besonders zu, dass öffentlich immer wieder der Körper seiner Frau im Mittelpunkt stehe. "Es ist wirklich niederschmetternd für ihn, dass alle nur über ihren Körper sprechen. Für ihn ist Keely alles", ergänzte die Quelle.

Wie The Sun berichtet, wird Keely bei öffentlichen Auftritten bereits seit Jahren wegen ihrer Figur angegriffen. Der jüngste Post löste jedoch auch große Empörung aus – viele Nutzer verteidigten die Autorin und ihre langjährige Ehe. Dennoch habe der Hass im Netz das Paar belastet. "Wie jeder Stress hat auch das sie zeitweise stark mitgenommen. Pierce ist unglaublich beschützend, und für ihn ist es oft ein Kampf, sich zurückzuhalten", erzählte der Insider. Keely lasse sich dadurch allerdings nicht aus der Öffentlichkeit verdrängen und begleite ihren Mann weiterhin zu Veranstaltungen. Zu Berichten, sie habe seit 2024 etwa 45 Kilogramm abgenommen, äußerte sie sich bislang nicht. Über ihren Körper schrieb sie 2024 auf Social Media: "Dankbarkeit für alles, was mein Körper mir in 60 Jahren gegeben und ermöglicht hat."

Die beiden lernten sich 1994 auf einer Strandparty in Mexiko kennen. Einige Tage darauf trafen sie sich zu ihrem ersten Date unter freiem Himmel, hielten Händchen und unterhielten sich bis drei Uhr morgens. Im Jahr 2001 heirateten sie im irischen County Mayo. Ihre gemeinsamen Söhne heißen Dylan und Paris. Ein aktuelles Familienbild anlässlich des 82. Geburtstags von Keelys Mutter Sharon zeigt das Ehepaar mit den beiden. Wie nah sie sich stehen, beschrieb der James Bond-Darsteller 2023 gegenüber Fox News Digital: "Wir mögen einander sehr. Wir lieben einander sehr. Und wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen und haben viele, viele schwierige Zeiten erlebt, wie Familien sie erleben, wie wir alle sie erleben." Zum gemeinsamen Älterwerden erklärte er: "Aber jemanden dabei zu beobachten, wie er mit dir erwachsen und alt wird, ist eine sehr spirituelle Reise. Zu sehen, wie der andere sich verändert – was auch immer es sein mag, die Haare, die Taille. Aber entscheidend ist die Liebe im Herzen."

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Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan, Januar 2020

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Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Jahr 1999

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Instagram / keelyshayebrosnan Keely Shaye Brosnan mit ihrem Mann Pierce Brosnan