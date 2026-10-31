Lara Stone macht ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich

Lara Stone (42) hat auf Instagram ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Das niederländische Supermodel teilte am Samstag mit, dass die Erkrankung erst vor Kurzem bei ihr festgestellt worden sei und sie sich aktuell behandeln lasse. In ihrem Instagram-Beitrag erklärte die zweifache Mutter, die Nachricht habe sie völlig unvorbereitet getroffen. Gleichzeitig sei sie sehr erleichtert darüber, dass der Krebs bereits in einem frühen Stadium entdeckt worden sei. Wie ihre Therapie genau aussieht und wann sie von ihrer Erkrankung erfahren hat, behält das Model für sich. Den Zeitpunkt für ihren Schritt an die Öffentlichkeit hat Lara allerdings ganz bewusst gewählt: Der Oktober ist Brustkrebsmonat. Diesen nutzt sie, um ihre Follower aufzurufen, die Signale des eigenen Körpers ernst zu nehmen. "Bitte ignoriert Veränderungen an eurem Körper nicht", appelliert sie eindringlich an ihre Community.

Normalerweise gewährt Lara im Netz nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Mit ihrer Offenheit verfolgt sie dieses Mal jedoch ein klares Ziel: "Ich teile mein Privatleben nicht oft online, aber wenn dieser Beitrag auch nur eine Person dazu bringt, ihre Brüste abzutasten oder den Termin zu vereinbaren, den sie schon länger aufschiebt, dann ist es das wert, dies zu teilen", schreibt sie in ihrem Beitrag. Auch über den Moment der Diagnose schrieb das Model: "Da offiziell noch Brustkrebsmonat ist, wollte ich mitteilen, dass bei mir vor Kurzem Brustkrebs diagnostiziert wurde und ich derzeit behandelt werde. Das war natürlich ein großer Schock, und ich bin sehr dankbar, dass er früh entdeckt wurde." Mit ihrer Offenheit möchte Lara andere Menschen dazu ermutigen, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und sich ärztlich durchchecken zu lassen.

Lara Stone ist Mutter von zwei Söhnen. Ihren 13-jährigen Sohn Alfred bekam sie während ihrer Ehe mit David Walliams (55). Das Model und der britische Komiker waren von 2010 bis 2015 verheiratet. Über das gemeinsame Elternsein nach der Trennung äußerte sich Lara in einem früheren, nicht näher benannten Interview positiv: "Er ist das glücklichste Kind – wirklich glücklich, bei mir zu Hause zu sein, und wirklich glücklich, bei seinem Vater zu Hause zu sein. Was könnte man sich mehr wünschen?" Ihr neues Liebesglück fand Lara schließlich mit dem britischen Immobilienentwickler David Grievson. Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 2018 über die Datingapp Tinder. Zwei Jahre später verlobte sich das Paar, im Juli 2021 folgte die Hochzeit. Im Juli 2023 kam dann ihr gemeinsamer Sohn Bob zur Welt.

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Getty Images Lara Stone im September 2022

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Getty Images David Grievson und Lara Stone im Juli 2019

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Getty Images Lara Stone, 2019