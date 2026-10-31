"Arschlöcher": Söhne tricksen Mama Sandy Meyer-Wölden aus

Sandy Meyer-Wölden (43) hat als Mama gerade alle Hände voll zu tun: Ihre Zwillingssöhne treiben sie mit ihren Streichen regelrecht zur Weißglut. Bei der Aufzeichnung von "Die Pochers! Live" in München erzählte die Unternehmerin, wie ihre 15 Jahre alten eineiigen Zwillingssöhne sie gleich mit zwei Streichen an ihre Grenzen brachten. Der erste davon passierte während einer Nachhilfestunde per Videokonferenz. Die Teenager erklärten ihrem Lehrer, dass sie kurz im Nebenzimmer Papier holen müssten. Danach schalteten sie ihn einfach stumm und ließen ihn allein vor dem Bildschirm sitzen. Statt zurückzukommen, spielten die beiden mit Freunden PlayStation. Nach knapp zehn Minuten kam Sandy die Stille im Haus verdächtig vor. Sie entdeckte den geduldig wartenden Nachhilfelehrer und kurz darauf ihre Söhne vor der Konsole. "Ich war so sauer", gab sie auf der Bühne zu.

Viel Zeit zum Durchatmen blieb der Unternehmerin danach allerdings nicht, denn schon kurz darauf folgte der nächste Streich. Zwei Tage später wollte Sandy mit den Zwillingen in die USA fliegen und hatte sie deshalb gebeten, die Koffer zum Auto zu bringen. Sie selbst bereitete sich in der Zwischenzeit im Bad bei Meditationsmusik auf ihren Auftritt vor. Doch plötzlich drang von draußen lauter Motorenlärm herein. Durch das Fenster sah sie, wie ihre Söhne abwechselnd den Wagen starteten und Gas gaben. Damit ihr Ärger nicht die Kinder traf, griff Sandy zum Telefon und rief deren Vater Oliver Pocher (48) an. "Ich musste vorher kurz meine Wut rauslassen und ich dachte mir, das ist besser bei dir als bei den Kindern – das musste durchfließen, du hast ganz brav zugehört", erzählte sie. Oliver bestätigte den aufgebrachten Anruf. Dabei habe sich der Comedian allerdings ein Lachen verkneifen müssen. Seine gelassene Erklärung für das Verhalten lautete schlicht: "Das sind 15-jährige Jungs."

Während der Schulferien wohnten Sandy und die Zwillinge bei Oliver und der gemeinsamen Tochter Nayla in Köln. Sonst gehen die Jungen in Spanien auf ein Internat, während Sandy inzwischen wieder in Miami lebt. Auf der Bühne sagte sie zu ihrem Ex-Mann, früher habe er sie aus ihrer Mitte gebracht, inzwischen würden das die Kinder übernehmen. Oliver stellte allerdings klar, dass sich die 16-jährige Nayla ganz anders verhalte als ihre Brüder. Insgesamt haben Sandy und Oliver drei gemeinsame Kinder, nämlich Nayla und die 15-jährigen Zwillinge. Das Model wurde in seiner zweiten, inzwischen ebenfalls geschiedenen Ehe erneut Mutter von Zwillingssöhnen. Die beiden sind heute neun Jahre alt. Auch Olivers Familie ist nach der Trennung von Sandy weiter gewachsen. Aus seiner zweiten geschiedenen Ehe mit Amira Aly (34) hat der Entertainer zwei weitere Söhne.

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden beim 29. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 21.11.2024

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

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RTL/KFJ Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden beim Shooting, Juli 2026