Dieses Schimpfwort liebte Kylie Kelces Tochter Wyatt total

Mit diesem Ausdruck hatte Kylie Kelce (34) offenbar nicht gerechnet! Ihre älteste Tochter Wyatt überraschte sie einmal mit einem Schimpfwort, das sie nicht nur kannte, sondern auch bewusst verwendete. Die Podcasterin berichtete davon in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Not Gonna Lie". Damals war Wyatt ungefähr vier Jahre alt. Zu Hause schloss sie ihrer kleinen Schwester absichtlich und ganz gelassen die Tür vor der Nase. Dabei sagte sie trocken: "Schl*mpe". Kylie bezeichnete das rückblickend als "absolut makellose Ausführung". Dennoch reagierte die Mutter sofort. Ihrer mittlerweile siebenjährigen Tochter erklärte sie, dass der Ausdruck ein Erwachsenenwort sei. In der Schule oder in Gegenwart anderer Kinder dürfe sie ihn keinesfalls benutzen.

Wie Kylie im Podcast erzählte, begriff Wyatt die Ermahnung offenbar direkt: "Ich sagte: 'Hey.' Und sie sagte: 'Erwachsenenwort.' Sie wusste es, und dafür liebe ich sie." Weshalb ihre Tochter gerade diesen Ausdruck interessant fand, erklärt sich die Ehefrau von Jason Kelce (38) damit, dass er zu Hause selten falle. "Ich glaube, das machte es für sie aufregender. Sie würde niemals 'F***' sagen. Sie sagte: 'Mom benutzt das bei jedem zweiten Wort. Das ist überhaupt nicht aufregend.' Sie meinte: 'S***? Mom sagt das ununterbrochen, das ist nicht aufregend. Schl*mpe? Mom sagt das fast nie, und wenn sie es tut, ist es für Mom normalerweise aufregend, weil ich es benutze'", schilderte Kylie. Seit etwa zwei Jahren habe Wyatt inzwischen nicht mehr geflucht. Unter ihren vier Töchtern sei sie bislang die Einzige gewesen, die am Schimpfen wirkliche Befriedigung gefunden habe.

Kylie und der frühere Footballspieler haben vier Töchter: Wyatt, Ellie, Bennett und die 19 Monate alte Finn. Die Podcasterin räumt offen ein, täglich vor ihren Kindern zu fluchen. Deshalb hätten alle Mädchen bereits verschiedene Schimpfwörter gehört. Ihnen sei jedoch bewusst, dass diese Ausdrücke Erwachsenen vorbehalten seien. Anstelle strenger Verbote bevorzuge Kylie altersgerechte Grenzen. Während Mama und Papa bestimmte Wörter sagen dürften, sei das für die Kinder derzeit nicht erlaubt. Vergleichbar sei das mit der Regel, das Haus nicht ohne einen Erwachsenen verlassen zu dürfen. Damit möchte sie ihre Töchter darauf vorbereiten, dass nicht immer alles möglich ist, was man gerade möchte. Für die Zukunft versprach sie ihnen im Podcast aber scherzhaft: "Wenn ihr älter seid, lasst die verdammten F-Bomben fliegen!"

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Getty Images Kylie Kelce bei den 30. Webby Awards in New York City

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Instagram / kykelce Wyatt Kelce, Tochter von Jason Kelce

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern