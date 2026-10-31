Iris Katzenberger klärt auf: Deswegen verließ sie Mallorca

Iris Katzenberger (59) hat Mallorca bereits vor einiger Zeit als festen Wohnsitz aufgegeben. Nun verrät die Reality-Darstellerin, welche Gründe hinter ihrer Entscheidung steckten. In einer Fragerunde auf Instagram sprach sie offen über ihre Beweggründe. "Ich konnte damals einfach nicht mehr weiter auf der Insel bleiben, nach allem, was passiert war... Ich hatte Heimweh... Ich brauchte einfach nen Neustart", schrieb Iris. Welche Ereignisse sie damit genau meint, ließ sie allerdings offen. Neben den Erlebnissen der Vergangenheit spielte vor allem ihre Sehnsucht nach der Heimat eine entscheidende Rolle. Fernab von Mallorca wollte Iris noch einmal von vorn anfangen. Einen endgültigen Abschied von der Baleareninsel bedeutet der Umzug für sie jedoch nicht. "Ich bin ja trotzdem oft dort", stellte die TV-Bekanntheit in ihrer Story klar und ergänzte ein rotes Herz. Mallorca bleibt also weiterhin ein Teil ihres Lebens – nur ihren Lebensmittelpunkt hat Iris inzwischen woanders.

In derselben Fragerunde gewährte Iris ihren Followern auch einen Einblick in ihr Liebesleben und verriet, wie sie ihren aktuellen Partner Kevin kennengelernt hat. Die beiden begegneten sich bei einem Boxkampf und kamen dort kurz ins Gespräch. Anschließend blieben sie über Instagram in Kontakt, bevor sie schließlich auch miteinander telefonierten. Nur wenige Tage nach ihrer ersten Begegnung kam es dann zu einem persönlichen Treffen. Wie glücklich Iris heute mit Kevin ist, machte sie ebenfalls in ihrer Story deutlich. "Heute unzertrennlich... Und hoffentlich wird das immer so bleiben", schwärmte sie und fügte ein verliebtes Emoji hinzu. Ihr Neustart fernab von Mallorca scheint damit auch in ihrem Privatleben ein neues Kapitel eingeläutet zu haben.

Vor ihrer aktuellen Beziehung war Iris mit Stefan Braun liiert. Über das Ende ihrer Partnerschaft sprach sie in der Doku "Daniela Katzenberger". Darin schilderte sie, wie ein Streit während eines gemeinsamen Campingurlaubs am Gardasee eskalierte. Laut Iris verlor Stefan die Beherrschung und schrie die anwesende Runde an. Mit dabei waren auch ihre Tochter Daniela Katzenberger (40) und ihre Enkelin Sophia Cordalis (11). Dass Stefan sich vor Sophia so verhielt, überschritt für Iris eine klare Grenze. "Er hat vor Sophia geschrien. Das geht bei mir gar nicht. Das ist ein No-Go", betonte sie in der Sendung. Spätestens in diesem Moment stand für Iris fest, dass sie die Beziehung nicht fortsetzen wollte.

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