Sienna Miller genießt Shoppingtour mit Tochter Marlowe

Sienna Miller (44) hat sich einen entspannten Shoppingtag mit ihrer Tochter Marlowe Sturridge (14) gegönnt. Gemeinsam bummelten die Schauspielerin und die 14-Jährige durch den Melrose Place in Los Angeles, wie unter anderem Daily Mail berichtet. Dabei setzten Mutter und Tochter auf einen lässigen Look. Sienna trug eine weit geschnittene Jeanslatzhose über einem weißen T-Shirt und kombinierte dazu schwarze Boots sowie eine geflochtene Tasche. Marlowe hatte sich für einen schwarzen Trainingsanzug entschieden und kombinierte ihn mit Flip-Flops und Creolen. Der gemeinsame Ausflug passt zur großen Modeleidenschaft des Mutter-Tochter-Duos. Schließlich lassen sich die beiden längst nicht mehr nur beim Einkaufen inspirieren, sondern bedienen sich auch regelmäßig im Kleiderschrank der jeweils anderen. Weil Marlowe inzwischen beinahe so groß ist wie ihre berühmte Mutter, steht ihnen dadurch eine deutlich größere Auswahl an Outfits zur Verfügung.

Marlowe greift mittlerweile regelmäßig zu den Jeans ihrer Mutter. Im Gegenzug leiht sich die Schauspielerin gerne die angesagten Gen-Z-Shirts ihrer Tochter aus. Bei der Premiere ihres Scheidungsdramas "War" plauderte Sienna gegenüber Entertainment Tonight darüber: "Sie klaut jetzt all meine Jeans, und alles sieht an ihr besser aus. Dafür klaue ich ihre Gen-Z-T-Shirts. Es ist eine schöne Phase, sie ist im Grunde fast so groß wie ich, also können wir teilen", erzählte sie. Zu ebenjener Premiere im Londoner Odeon Luxe am Leicester Square hatte Marlowe ihre Mutter bereits im September begleitet. An diesem Abend stand auch sie selbst deutlich stärker im Rampenlicht als sonst. Der gemeinsame Auftritt machte ebenfalls deutlich, wie eng ihre Verbindung zur Mode inzwischen ist.

Marlowe stammt aus Siennas Beziehung mit ihrem Exfreund Tom Sturridge (40). Die beiden Schauspieler waren vier Jahre lang ein Paar, bevor sie sich im Juli 2015 trennten. Dass ihre Tochter ein Auge für Mode hat, verriet die Schauspielerin schon vor einigen Jahren. Im Jahr 2020 nannte sie Marlowe im Gespräch mit The Guardian ein "kleines Modemonster". Marlowe sei äußerst stilbewusst und beurteile manche Outfits ihrer Mutter durchaus kritisch. Vor allem aber schwärmte Sienna zuletzt gegenüber Entertainment Tonight vom Charakter ihrer Tochter: "Sie ist großartig, sie ist fantastisch und sie sah wunderschön aus, aber das ist irgendwie das am wenigsten Interessante an ihr. Sie ist das klügste, lustigste, großartigste Mädchen." Ihre gemeinsame Begeisterung für Kleidung präsentierten die beiden bereits mehrfach öffentlich. 2023 saßen die beiden bei Proenza Schouler während der New York Fashion Week in der ersten Reihe. Ein Jahr später besuchten Sienna und Marlowe gemeinsam mit Siennas Verlobtem Oli Green die Filmfestspiele in Cannes.

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Imago Sienna Miller bei der Pressetour zu HBOs "War" am 24. September 2026 in New York

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Getty Images Marlowe Sturridge und Sienna Miller bei der Weltpremiere von "War" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Schauspielerin Sienna Miller und ihre Tochter Marlowe Sturridge