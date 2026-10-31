Jennifer Garner steckt mit Judy Greer im Hundekostüm fest

Jennifer Garner (54) und ihre langjährige Freundin Judy Greer (51) haben sich für Halloween in ein riesiges, aufblasbares Hundekostüm gewagt – und blieben damit prompt stecken. Für ein humorvolles Instagram-Video besuchten die Schauspielerinnen gemeinsam einen festlich dekorierten Kürbishof. Dort suchten sie zunächst passende Kürbisse aus, bevor sie in ihrer sperrigen Verkleidung eine Hüpfburg samt Rutsche ausprobieren wollten. Judy übernimmt dabei die Vorderbeine, Jennifer ist für das Hinterteil zuständig. Schon am Eingang wird ihnen die Größe des XXL-Vierbeiners allerdings zum Verhängnis, denn das aufgeblasene Kostüm bleibt prompt in der Öffnung stecken. Statt das Manöver abzubrechen, versuchten die Freundinnen, sich lachend weiter vorwärtszuschieben. Dabei konnten sie sich kaum noch halten.

Auch Judy nahm die Rollenverteilung in dem kuriosen Paarkostüm mit Humor. "Ich bin das Gehirn des Unternehmens, aber der Hintern macht die ganze Arbeit", scherzte sie in dem Social-Media-Video über Jennifers Position im hinteren Teil des Hundes. Ihren Beitrag versahen die Freundinnen mit den Worten "JG + JG =", gefolgt von einem Hotdog-, einem Kürbis- und einem Geist-Emoji, und wünschten ihren Followern: "Fröhliches Halloween!" Der Hüpfburg-Fauxpas brachte zahlreiche Fans in der Kommentarspalte zum Lachen. Eine Person verglich den kuriosen Moment damit, als hätte die Hüpfburg die beiden Freundinnen gerade zur Welt gebracht. Andere Nutzer berichteten, beim Anblick des missglückten Manövers Lachtränen vergossen zu haben. Auch Reese Witherspoon (50) reagierte amüsiert auf den Clip und brachte direkt ihre Freundin Laura Dern (59) ins Spiel. "Wo kann ich dieses Teil kaufen? Ich frage für eine Freundin, @lauradern", kommentierte die Schauspielerin.

Jennifer und Judy verbindet bereits seit mehr als 20 Jahren eine enge Freundschaft. Kennengelernt hatten sie sich bei den Dreharbeiten zur Komödie "30 über Nacht". Inzwischen stehen sie für die zweite Staffel der Serie "Beschütze sie" erneut gemeinsam vor der Kamera. Ganz reibungslos läuft das nicht immer, wie sie im Gespräch mit dem Magazin People zugaben: "Nun, wir haben am Set wahrscheinlich oft Ärger bekommen, weil wir zu viel geredet und gelacht haben und nicht konzentriert waren. Es gab definitiv Momente, in denen wir uns voneinander trennen mussten, um eine Szene zu schaffen." Jennifer betonte gegenüber dem Blatt, dass ihre Beziehung weit über den Spaß bei der Arbeit hinausgehe: "Wir bringen nicht nur diese Arbeitserfahrung von vor gut 20 Jahren mit, sondern auch mehr als 20 Jahre Freundschaft." Über die Jahre hätten sie immer wieder zueinandergefunden und sich gegenseitig durch schwierige Situationen getragen. Diese gemeinsame Geschichte sei auch bei ihrer erneuten Zusammenarbeit zum Tragen gekommen.

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Imago Judy Greer und Jennifer Garner begrüßen sich bei der jährlichen Preisverleihung des International Medical Corps in Beverly Hills

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Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner und Judy Greer im Hundekostüm

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Imago Judy Greer und Jennifer Garner beim Event zur zweiten Staffel von "The Last Thing He Told Me" in West Hollywood