Christina Hänni betreute kranke Tochter wochenlang allein

In den vergangenen drei Wochen ist Christina Hänni (36) immer wieder an ihre Grenzen gekommen. Weil ihr Ehemann Luca Hänni (32) beruflich viel unterwegs war, unter anderem in Spanien, musste sich die Tänzerin größtenteils allein um die gemeinsame zweijährige Tochter kümmern. Gleichzeitig lief ihr eigener Job ganz normal weiter. Das Problem: Die Kleine erkrankte zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit an einer Mittelohrentzündung. Sie bekam Fieber und musste mit Antibiotika behandelt werden. "Ich bin komplett allein. Die letzten drei Wochen killen mich", gestand sie ihren Followern auf Instagram.

Weil ihre Tochter krank war, fiel für das Kind natürlich auch die Kita aus. Normalerweise wird die Kleine zweimal pro Woche dort betreut. Diese Zeit nutzt Christina sonst, um ihren beruflichen Verpflichtungen nachzugehen. Inzwischen kann die Tänzerin aber etwas aufatmen, denn Luca ist wieder zu Hause. Auch das hielt sie in ihrer Story auf der Plattform fest, da sie so erleichtert ist, wieder auf seine Unterstützung zählen zu können. Noch dazu geht es der gemeinsamen Tochter endlich wieder besser. Ihr Fieber ist gesunken. Ganz ohne Folgen blieben die vergangenen Wochen für sie trotzdem nicht. Wenig Schlaf, die laufende Arbeit und die Betreuung des kranken Kleinkinds haben an ihren Kräften gezehrt.

Christina haben die vergangenen Wochen ins Grübeln gebracht. Immer wieder musste sie dabei an Eltern denken, die ihren Alltag dauerhaft ohne Partner bewältigen. "Ich weiß nicht, wie alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern das machen. Chapeau, Respekt!", schrieb sie in ihrer Story. Die Tänzerin hält auf ihrem Account immer wieder Gedanken und Eindrücke ihres Lebens fest. Wie die aktuelle Story zeigt, spricht die Tänzerin in den sozialen Medien zwar offen über den Familienalltag. Die Privatsphäre ihres Kindes schützt das Paar aber weitgehend. So zeigen Christina und Luca das Gesicht ihrer Tochter nur sehr selten im Netz.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni und ihre Tochter

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni im April 2026

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IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023