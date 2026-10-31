"Klischee": Kelly Brook stichelt gegen Ex Jason Statham

Kelly Brook (46) hat gegen ihren Ex-Verlobten Jason Statham (59) ausgeteilt und dessen Wandel mit wachsendem Hollywood-Erfolg kritisiert. In der britischen Talkshow "Loose Women" erinnerte sich das Model jetzt an die Zeit, als der Schauspieler in Hollywood immer erfolgreicher wurde. Dabei sei er ihrer Meinung nach zunehmend zum Macho geworden. Früher sei er ein sportlicher Mann mit einer weichen Seite gewesen. Später habe sie in ihm jemanden gesehen, der sich ein schickes Haus, ein teures Auto und eine Supermodelfreundin wünschte. "Das Ganze wurde für mich ein bisschen zum Klischee. Ich dachte nur: 'Oh, darauf stehst du also.' Das war mir nicht klar, ich dachte, du interessierst dich mehr für die Künste", erklärte Kelly in der Sendung. Ihre Kolleginnen wollten daraufhin wissen, ob Jason auch abseits der Kamera seinen harten Leinwandfiguren immer ähnlicher geworden sei. Kelly antwortete scherzhaft: "Vielleicht, ja. Er wurde zu seiner Rolle, und da ging alles schief. Vielleicht ist das passiert." Von dem Schauspieler ist sie inzwischen seit 22 Jahren getrennt.

Gleichzeitig stellte Kelly in der Sendung klar, dass sie Jason heute nicht mehr kenne und deshalb nicht beurteilen könne, wie er inzwischen sei. Als sie ihn kennenlernte, stand er noch ganz am Anfang seiner Schauspielkarriere. Gemeinsam zog das Paar nach Los Angeles, wo Jason unter anderem mit "Snatch" Erfolge feierte und später zu einem der bekanntesten Actionstars Hollywoods aufstieg. Kelly war nach eigener Darstellung in dieser Zeit vor allem sein Rückhalt, während ihre eigene Karriere ins Stocken geriet. Im Podcast "How To Fail" von Elizabeth Day beschrieb sie, wie einsam sie sich in der Partnerschaft gefühlt habe: "Seine Karriere ging einfach durch die Decke, und es wurde zu dieser unglaublichen Sache, weil ich so viel getan und nicht auf mich selbst geachtet hatte." Sie habe sich in der Dynamik derart vernachlässigt gefühlt, dass ihre Liebe schließlich verschwunden sei. Die Trennung sei schwer gewesen, rückblickend aber die beste Entscheidung.

Kelly und Jason waren von 1997 bis 2004 ein Paar und zwischenzeitlich sogar verlobt. Der Schauspieler war die erste große Liebe des Models. Noch im vergangenen Jahr hatte sie deutlich versöhnlichere Töne angeschlagen und gegenüber DailyMail erklärt, dass sie es bedauere, damals nicht seine Frau geworden zu sein. Später kam Kelly mit Billy Zane (60) zusammen, den sie 2004 bei den Dreharbeiten zu "Survival Island" kennenlernte. Das Aus ihrer vorherigen Verlobung beschrieb sie als unausweichlich und gab zu, dass sich die beiden Beziehungen zeitlich überschnitten hätten. Auch Billy machte Kelly einen Heiratsantrag, doch ihre Partnerschaft zerbrach 2008 endgültig. Inzwischen ist sie mit Jeremy Parisi verheiratet. Auch Jason ist längst in einer neuen Beziehung. Der Actionstar ist seit vielen Jahren mit Rosie Huntington-Whiteley (39) liiert. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

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Getty Images Jason Statham und Kelly Brook 2002 in Beverly Hills

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Getty Images Jason Statham bei der Premiere von "The Gentlemen" in London am Theatre Royal Drury Lane, März 2024

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Getty Images Kelly Brook und Jeremy Parisi