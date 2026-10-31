Chrishell Stause wurde von Trennung wohl überrumpelt

Chrishell Stause (45) soll vom Ende ihrer Beziehung mit G Flip völlig überrumpelt worden sein. Wie TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des ehemaligen Paares berichtet, ging die Trennung nach rund vier gemeinsamen Jahren von dem australischen Musikstar aus. G Flip sei demnach vor Kurzem aus Australien nach Los Angeles gereist, um mit der Selling Sunset-Bekanntheit ein schwieriges persönliches Gespräch zu führen. Dabei habe der Musikstar Chrishell erklärt, nicht mehr romantisch in sie verliebt zu sein. Inzwischen sehe G Flip die Schauspielerin eher als Freundin. Für Chrishell sei diese Offenbarung völlig aus heiterem Himmel gekommen. Mit einer Trennung habe sie schlichtweg nicht gerechnet und leide stark unter dem Ende der Partnerschaft. Damit widersprechen die neuen Informationen dem möglichen Eindruck, Chrishell habe die Trennung angestoßen. Zwar machte sie das Beziehungsende als Erste öffentlich, die Entscheidung dazu soll laut den Informanten des US-Portals jedoch von G Flip getroffen worden sein.

Bis zu diesem Gespräch soll die Partnerschaft von Chrishell und G Flip harmonisch verlaufen sein. Laut TMZ habe es keinen großen Streit und auch keinen konkreten Vorfall gegeben, der das Liebes-Aus ausgelöst habe. Ausschlaggebend für die Trennung seien allein G Flips verblasste romantische Gefühle gewesen. Spekulationen, wonach das Beziehungsende etwas mit Chrishells angeblich gemeinem oder schwierigem Verhalten zu tun haben könnte, weisen die Informanten des Portals entschieden zurück. Beide würden ihre gemeinsame Zeit weiterhin als eine schöne Beziehung betrachten, auch wenn sich G Flips Empfindungen verändert hätten.

Chrishell hatte das Ende der Beziehung vor wenigen Tagen in einem emotionalen Instagram-Video verkündet. Darin machte sie deutlich, dass sie noch immer Gefühle für G Flip habe und das Scheitern der Beziehung nur schwer verkrafte. "Ich fühle mich ein bisschen wie eine Versagerin", gestand sie ihren Followern. Das Paar war im Mai 2022 mit seiner Liebe an die Öffentlichkeit gegangen. Ab 2023 feierten die beiden dann gleich mehrere Hochzeitszeremonien, unter anderem in Las Vegas. Rechtsgültig verheiratet waren Chrishell und G Flip laut TMZ trotz der Feiern allerdings nie. Mehr als vier Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, bevor G Flips romantische Gefühle laut dem aktuellen Bericht nachließen.

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der "Just Kids"-Premiere im Juni 2025

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der Premiere von "Will & Harper" in Los Angeles

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Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Juli 2024