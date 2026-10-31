"Musste mit Fremden schlafen": Crystal Hefner bereut die Ehe

Crystal Hefner blickt mit großem Bedauern auf ihre Ehe mit Playboygründer Hugh Hefner (†91) zurück. Neun Jahre nach seinem Tod spricht sie offen darüber, wie belastend sie die gemeinsame Zeit erlebt habe. Gegenüber Page Six behauptet Crystal, in der Beziehung zu sexuellen Begegnungen mit ihr völlig unbekannten Menschen gedrängt worden zu sein: "Ich musste Sex mit Fremden haben, die ich nicht einmal kannte. Es war erniedrigend. Es war beschämend", beschreibt sie gegenüber dem Portal die damaligen Umstände. Heute ist Crystal 40 Jahre alt und blickt mit großem Bedauern auf diesen Lebensabschnitt zurück. Noch einmal würde sie sich nicht für die Beziehung entscheiden: "Wenn ich zurückgehen könnte ... würde ich es auf keinen Fall wieder tun."

Als Crystal Hugh im Jahr 2012 heiratete, war sie 26 Jahre alt. Nach eigener Aussage kam sie aus einem zerrütteten Elternhaus und wuchs ohne Vater auf. Aus ihrer heutigen Sicht soll der Playboygründer gezielt Frauen ausgesucht haben, die sich leicht beeinflussen ließen. Auch das öffentlich verbreitete Bild der Playboy Mansion als lockeres Vergnügungsparadies habe mit ihrem tatsächlichen Alltag in der Villa nichts gemein gehabt. Crystal beschreibt das dortige Leben vielmehr als eine von Hugh inszenierte Erniedrigung. Die Frage, warum sie ihm damals das Jawort gab, lasse sie bis heute nicht los. Sie denke jeden Tag darüber nach. Mit ihrer Geschichte möchte die Witwe zugleich auf ein Problem aufmerksam machen, das weit über die Welt des Playboys hinausgeht: "Man muss nicht mit Hugh Hefner in der Playboy Mansion sein, um Missbrauch zu erleben. Er passiert überall, jeden Tag."

Bereits wenige Tage zuvor hatte Crystal im Podcast "Lisa Guerrero Unleashed" weitere schwere Vorwürfe gegen ihren verstorbenen Ehemann erhoben. Dort behauptete sie, Hugh habe sie während ihrer Beziehung mutmaßlich vergewaltigt und zu schmerzhaften Sexpraktiken gedrängt. Auf ihr Befinden soll Hugh keine Rücksicht genommen haben. Crystal ist zudem nicht die einzige frühere Partnerin, die rückblickend von negativen Erfahrungen an seiner Seite berichtete. Auch andere frühere Partnerinnen des Unternehmers wie Holly Madison (46) und Bridget Marquardt hatten in der Vergangenheit von Manipulation und Druck bei sexuellen Begegnungen berichtet. Hugh selbst wies solche Schilderungen zu Lebzeiten zurück. Er warf seinen ehemaligen Partnerinnen vor, die gemeinsame Vergangenheit umzuschreiben, um damit öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Playboygründer starb im September 2017 im Alter von 91 Jahren.

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Noel Vasquez / Getty Images Hugh Hefner, Playboy-Gründer

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Getty Images Holly Madison, TV-Bekanntheit

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Getty Images Hugh Hefner und die Playboy-Zwillinge