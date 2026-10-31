Erling Haaland lacht über seinen Ganoven-Doppelgänger

Erling Haaland (26) hat offenbar seinen ganz persönlichen Filmzwilling entdeckt – und der ist ausgerechnet ein Ganove. Auf Instagram teilte der Fußballstar jetzt eine Fotocollage, auf der er neben Joe Pescis (83) Filmfigur Harry aus Kevin – Allein zu Haus zu sehen ist. Die Ähnlichkeit ist tatsächlich verblüffend: Der Sportler posiert mit einer schwarzen Strickmütze, einem grauen Mantel und einem grauen Oberteil mit Reißverschluss. Damit ist er fast genauso gekleidet wie der Einbrecher aus der Weihnachtskomödie. Auch Erlings leicht geöffneter Mund erinnert deutlich an den Gesichtsausdruck des Filmbösewichts. Die auffällige Ähnlichkeit scheint dem Kicker selbst zuvor gar nicht so bewusst gewesen zu sein. Er nimmt den Vergleich aber mit Humor. "Jetzt kann ich es nicht mehr übersehen", schrieb er zu seinem ganz persönlichen Doppelgänger-Moment und versah seinen Post mit einem lachenden Emoji.

Bei dem Vergleich mit Joe Pesci belässt es Erling allerdings nicht. Auf einem zweiten Bild schlüpft der Fußballer gleich noch in eine weitere Rolle aus dem Filmklassiker. Diesmal nimmt er sich Macaulay Culkins (46) Figur Kevin vor und stellt dessen wohl berühmteste Szene nach. Dafür trägt Erling ein weißes T-Shirt und eine goldfarbene Armbanduhr. Er presst beide Hände an seine Wangen, während er die Augen aufreißt und den Mund weit öffnet. Diese legendäre Schreckenspose dürften Filmfans sofort wiedererkennen. Damit dennoch kein Zweifel bleibt, hat der Sportler das bekannte Filmbild von Macaulay im roten Strickpullover direkt gegenübergestellt. Mit dem zweiten Foto wird Erlings Post fast schon zu einer kleinen Hommage an den kultigen Weihnachtsfilm.

In "Kevin – Allein zu Haus" spielt Joe den Einbrecher Harry. Gemeinsam mit seinem Komplizen Marv versucht er, das Haus der Familie McCallister auszurauben. Dort ist jedoch der kleine Kevin versehentlich allein zurückgeblieben. Der Junge macht den beiden Ganoven das Leben schwer und er setzt sich mit allerlei Tricks gegen sie zur Wehr. Macaulay wurde durch seine Rolle als Kevin weltberühmt. Besonders die Szene, in der er beide Hände an seine Wangen legt und mit weit geöffnetem Mund in den Spiegel schaut, entwickelte sich zu einem der bekanntesten Motive der Weihnachtskomödie. Mit seinem Instagram-Post greift Erling, der sich im Sommer von seiner langen Mähne trennte, also gleich zwei zentrale Figuren des Films auf und zeigt damit zugleich eine Seite von sich, die auf dem Rasen nicht zu sehen ist: Statt Torjubel gibt es diesmal Filmszenen mit einem Augenzwinkern.

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Instagram / erling Erling Haaland , August 2026

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Die zwei Ganoven aus "Kevin – Allein zu Haus"

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Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"