"Zauberer vom Waverly Place"-David bekommt kaum Tantiemen

David Henrie (37) hat ganz offen über seine Einnahmen aus zwei seiner bekanntesten Serien gesprochen – und dabei für eine große Überraschung gesorgt. Im Podcast "Good Guys" verriet der Schauspieler, dass ihm seine Disney-Erfolgsserie "Die Zauberer vom Waverly Place" mittlerweile kaum noch Geld einbringt. Von 2007 bis 2012 stand er dort als Justin Russo, Serienbruder von Selena Gomez (34), vor der Kamera. Zu den Nachzahlungen zog er eine ernüchternde Bilanz: "Vielleicht hier und da ein bisschen. Aber eigentlich nichts."

Ganz anders sieht es offenbar bei How I Met Your Mother aus: Dank der Sitcom bekommt der Schauspieler mehr als ein Jahrzehnt nach dem Serienende noch immer hohe Tantiemen aufs Konto. Ein Scheck fiel sogar einmal so unerwartet hoch aus, dass er zunächst von einem Fehler ausging. Wie David in dem Podcast schilderte, griff er damals sofort zum Telefon. "Ich rief meinen Geschäftsführer an und sagte: 'Sie haben einen Fehler gemacht. Das kann nicht sein. Sie haben versehentlich eine Null hinzugefügt.' Und sie sagten: 'Nein. Das stimmt so.' Ich sagte: 'Unglaublich'", erinnerte er sich.

Den Unterschied erklärt er mit den damaligen Bedingungen im klassischen US-Fernsehen. "Das Network-TV hat sich wirklich gut um seine Leute gekümmert. Ich weiß nicht, was mit dem Kinderfernsehen los war", meinte er. Nach eigener Aussage drehte er für die Sitcom zwar lediglich 30 Folgen – durch den Schnitt landete sein Material letztendlich aber in fast 90 Episoden. Finanziell habe das rund 90 Gastauftritten zu den damaligen Network-Gagen entsprochen. Podcast-Co-Host Josh Peck (39) kennt ähnliche Erfahrungen: Auf die Frage, ob er für seine Nickelodeon-Zeit Tantiemen bekomme, antwortete der "Drake & Josh"-Star nur: "Nichts."

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Getty Images David Henrie, Schauspieler

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David Henrie bei den "Teen Choice Awards" in Los Angeles 2015

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David Henrie, "How I Met Your Mother"-Darsteller