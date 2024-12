"Zauberer vom Waverly Place"-Reboot kehrt 2025 ins TV zurück

Mit "Wizards Beyond Waverly Place" tauchen Fans endlich wieder in die magische Welt von Alex Russo, gespielt von Selena Gomez (32), ein. Zwar geht es nicht vorrangig um sie, doch um den engen Kreis der rebellischen Hauptperson. Nachdem die Fortsetzung ihre große Premiere in diesem Jahr kurz vor Halloween gefeiert hatte, durften sich Anhänger über die Veröffentlichung der ersten neun Episoden freuen. Seitdem warten die Zuschauer auf neue Episoden. Diese sollen laut Disney+ aber schon zeitnah ausgestrahlt werden. Demnach läuft der zweite Teil bereits im Jahr 2025 im Fernsehen.

Wie das Portal Just Jared zudem bekannt gibt, werden die neuen Folgen der Fantasy-Serie bereits ab Januar auf dem Disney Channel ausgestrahlt. Die zehnte Folge soll demzufolge anscheinend schon am 17. Januar um 20 Uhr laufen. Direkt danach dürfen sich die Fans offenbar bereits auf eine weitere spannende Folge der beliebten Show freuen. Die verbleibenden Episoden werden schließlich wohl immer freitagabends ausgestrahlt. Eine offizielle Bestätigung seitens Disney dazu steht allerdings noch aus.

In "Wizards Beyond Waverly Place" geht es um die aufregende Geschichte von Alex' Bruder Justin und seiner Zauberschülerin Billie. Justin, erneut gespielt von David Henrie (35), hatte sich eigentlich dafür entschieden, ein völlig normales Leben abseits seiner magischen Fähigkeiten mit seiner Familie zu führen. Mit der Rückkehr seiner Schwester ändert sich dieser Entschluss jedoch mehr oder weniger freiwillig. Durch seinen neuen Lehrling muss er seine ursprünglichen Zauberkünste auffrischen. Dies bedeutet, dass er zwischen seinem normalen Alltag und dem eines Zauberers jonglieren muss.

David Henrie, Selena Gomez und Jake T. Austin

Getty Images David Henrie, September 2023

