Diese Schauspieler bringen Robert Pattinson auf die Palme

Robert Pattinson (40) hat verraten, welche Kollegen ihn in seiner Branche besonders nerven: Schauspieler, die sich selbst keine Filme anschauen. In der von Letterboxd initiierten Videoserie "In The Screening Room" machte der Schauspieler seinem Ärger Luft – und das im Beisein seiner Kollegin Zendaya (30). Für ihn gehört es schlicht zum Beruf, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen. Dass er in dieser Hinsicht besonders streng ist, gab er selbst zu. "Ich glaube, ich bin da ein totaler Snob. Ich hasse das, denn lange Zeit traf man irgendwelche Schauspieler, und niemand von ihnen hatte irgendetwas gesehen", schilderte er. Dabei habe er sich gefragt: "Warum schaut ihr euch keine Filme an?" Sein Fazit fiel deutlich aus: "Das ist so seltsam. Es gibt so viele Schauspieler, die keine Filme schauen und sich auch nicht dafür interessieren."

Während Robert seine Kritik äußerte, saß Zendaya direkt neben ihm und fühlte sich sichtlich ertappt. Die Schauspielerin räumte offen ein, beim Filmschauen noch Nachholbedarf zu haben. Grund dafür sei ihr voller Terminkalender. "Ich glaube, ich könnte mich da verbessern. Manchmal bin ich so beschäftigt, dass ich denke: 'Verdammt, ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand' und Dinge nicht gesehen habe, die ich eigentlich hätte sehen sollen", erklärte sie in dem Videoformat. Besonders eine Frage bereitet ihr Kopfzerbrechen: Letterboxd fragt seine Gäste regelmäßig nach ihren vier Lieblingsfilmen. "Letterboxd setzt einen mit seinen Top 5 ganz schön unter Druck", scherzte Zendaya, die dabei versehentlich von fünf statt vier Titeln sprach. Ihr Ausweg: "Da denkt man: 'Verurteilt mich nicht! Ich weiß es nicht! Nehmt einfach, was Rob gesagt hat!'"

Die beiden Stars verbindet inzwischen eine ganze Reihe gemeinsamer Projekte. In den letzten Jahren standen Robert und Zendaya für gleich drei Filme gemeinsam vor der Kamera: "Das Drama", Die Odyssee und "Dune: Part Three". Auf die von Letterboxd geforderten vier Lieblingsfilme haben sich bislang allerdings weder die Schauspielerin noch ihr filmbegeisterter Kollege öffentlich festgelegt. Bei anderer Gelegenheit verriet Robert laut dem Magazin Filmstarts jedoch bereits, welche Werke ihn besonders geprägt haben. Dazu zählen unter anderem "Einer flog über das Kuckucksnest", "Der Exorzist", "Die Teufel" und "White Material". Außerdem schätzt er mehrere Filme des französischen Regisseurs Jean-Luc Godard (†92) – sowohl aus dessen frühem als auch aus dessen spätem Schaffen.

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson

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Getty Images Jean-Luc Godard 1987 in Cannes