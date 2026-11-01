Emma Fernlund flasht im heißen Polizeikostüm an Halloween

Emma Fernlund (25) hat an Halloween mit einem auffälligen Kostüm für Aufmerksamkeit gesorgt: In der Nacht zum 1. November präsentierte sich der Realitystar nach einer Villa-Party auf Instagram als freche Polizistin. Emma trug eine Polizeimütze mit Abzeichen und kariertem Band sowie ein hautenges schwarzes Outfit. Darüber lag ein langer, glänzender Mantel in Lederoptik, der durch einen breiten Taillengürtel zusammengehalten wurde. Auch die Accessoires passten zum Motto: Silberfarbene Handschellen hingen am Gürtel, während ein Spitzenband mit Holster und Waffenattrappe ihren Oberschenkel schmückte. Rote Kunstblutspuren an Hals, Dekolleté und Bein verliehen dem Look eine schaurige Note. Zunächst zeigte Emma ihr Kostüm vor einem Badezimmerspiegel. Anschließend posierte sie allein auf einem Balkon vor beleuchteten Gebäuden und Palmen.

In ihrer ersten nächtlichen Story führte Emma das Outfit aus unterschiedlichen Perspektiven vor. Sie spielte mit ihren Haaren und der Mütze und hob ein Bein, um das Holster und weitere Details hervorzuheben. Dabei lächelte sie in die Kamera, zwinkerte ihrer Community zu und machte gelegentlich einen Schmollmund. Die Blondine wirkte dabei ausgelassen und verspielt. Etwa eine halbe Stunde später folgten weitere Aufnahmen, diesmal in Schwarz-Weiß. Auf dem Balkon präsentierte sie erneut Mütze, Mantel und Handschellen. Ihr angewinkeltes Bein mit hohem Stiefel streckte sie zur Kamera, während sie den Schirm ihrer Mütze festhielt. Mit einer kurzen Texteinblendung erklärte Emma, dass die Feier bereits beendet war: "Die Villa-Party ist vorbei."

Emma wurde durch ihre Reality-TV-Auftritte bekannt und hat sich mittlerweile auch als Social-Media-Persönlichkeit etabliert. Auf Instagram teilt sie regelmäßig ausgewählte Einblicke in ihr Leben. In ihren beiden nächtlichen Storys konzentrierte sie sich auf die persönliche und humorvolle Präsentation ihres Kostüms. Die Feier selbst blieb hingegen außerhalb der Kamera: Weder andere Gäste noch Szenen vom Partygeschehen waren zu sehen. Emma posierte allein und stellte ihr detailreiches Polizeikostüm mit fröhlichen Gesten in den Mittelpunkt. Auch die Emojis ihrer Einblendung passten dazu: Ein Nagellack-Symbol und ein kleiner Polizist ergänzten ihre Nachricht.

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund posiert in einem sexy Halloweenkostüm

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Juli 2026

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Imago Emma Fernlund bei der Verleihung der Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn