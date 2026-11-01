Rachel Zoe bereut Verzicht auf einen Ehevertrag mit Rodger

Rachel Zoe (55) bereut es mittlerweile, ihre Ehe mit Rodger Berman ohne Ehevertrag eingegangen zu sein. Im Podcast "Aspire" sprach die Designerin ganz offen über die fehlende finanzielle Absicherung. "Wenn ich zurückspulen könnte, würde ich das ganz anders machen", gab die 55-Jährige zu. Als sie ein Paar wurden, war sie erst 19 Jahre alt und stand noch ganz am Anfang ihres Erwachsenenlebens. Sie studierte damals, während der heutige Unternehmer als Kellner arbeitete. Nennenswerte Vermögenswerte, die sie voreinander hätten schützen müssen, gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Auch als Rachel später als Modestylistin, Unternehmerin und Realitystar große Erfolge feierte, zog sie keine nachträgliche vertragliche Regelung in Betracht. Damals sei sie fest davon überzeugt gewesen, für immer mit Rodger zusammenzubleiben. "Wir würden nebeneinander sterben", erinnerte sie sich im Podcast "Aspire" an ihre damalige Vorstellung. Für Rachel habe es einfach kein Szenario gegeben, in dem beide nicht bis zum Lebensende zusammenbleiben würden. "Es gab keine Welt, in der wir nicht Händchen haltend sterben würden, wisst ihr? Ich meine, es gibt diese Welt, und diese Welt ist jetzt", stellte sie ernüchtert fest.

Die beiden trennten sich im September 2024. Nach insgesamt 26 Ehejahren erklärte die Designerin, dass sie mit der Beziehung abgeschlossen habe. Zugleich betonte Rachel, zuvor alles in ihrer Macht Stehende versucht zu haben, um die Ehe zu retten. Bei ihren Entscheidungen habe vor allem das Wohl der gemeinsamen Söhne Skyler und Kaius im Mittelpunkt gestanden. Auch während des Scheidungsprozesses konzentrieren sich Rachel und Rodger weiterhin darauf, gemeinsam für ihre Kinder da zu sein.

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Imago Rachel Zoe und Rodger Berman im Dezember 2022

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Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman im Mai 2018

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Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024