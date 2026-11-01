Sandy Meyer-Wölden verrät, was beim Dating jetzt anders ist

Sandy Meyer-Wölden (43) genießt nach dem endgültigen Liebesaus mit Alexander Müller ihr Leben als Single und möchte sich vorerst nicht auf einen neuen Partner festlegen. Bei der Aufzeichnung des Podcasts "Die Pochers! Live" in München sprach die Unternehmerin und Influencerin gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (48) offen über ihren aktuellen Beziehungsstatus. Nach langer Zeit sei sie erstmals wieder über einen längeren Zeitraum allein. Beim Kennenlernen schaue sie ganz genau hin und achte auf "Red Flags und Green Flags". So prüfe sie, was für oder gegen einen möglichen Partner spricht. Im Vergleich zu früher lasse sie sich heute deutlich weniger gefallen, erklärte Sandy. Außerdem stellte sie klar, dass sie keinen Mann an ihrer Seite braucht, um glücklich zu sein.

Inzwischen sei Sandy an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie auch allein zufrieden sein könne. Im Gespräch mit Oliver ging es zudem um die Frage, ob für sie auch jüngere Männer infrage kämen. Laut der Influencerin gebe es viele jüngere Männer, die gerne Zeit mit einer reiferen Frau verbringen. Das Kennenlernen neuer Menschen bereitet ihr zwar Freude, eine feste Bindung leitet Sandy daraus derzeit aber nicht ab. "Daten heißt nicht, in einer Beziehung zu sein", stellte sie bei "Die Pochers! Live" unmissverständlich klar. Mit Alexander hat sie nach allem, was sie in der Beziehung erlebt hat, abgeschlossen. Die beiden hatten sich zwischenzeitlich bereits getrennt, dann aber ein Liebescomeback gewagt. Anfang des Jahres zog das Paar schließlich einen endgültigen Schlussstrich unter die gemeinsame Zeit.

Nach der Trennung von Alexander hat Sandy ihren Lebensmittelpunkt von Köln zurück in ihre Wahlheimat Miami verlegt. Ihre Tochter Nayla blieb hingegen in Deutschland und lebt weiterhin bei Oliver in Köln. Dort soll sie ihre Schulzeit beenden können. Auch Sandys Zwillingssöhne wohnen derzeit nicht bei ihrer Mutter in Florida, sondern besuchen ein Internat in Spanien. Ob die beiden später ebenfalls nach Miami zurückkehren werden, ist bislang noch nicht abschließend entschieden. Sandy und Oliver waren früher miteinander verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Nach ihrer Scheidung sind die beiden inzwischen auch beruflich wieder ein Team: Mit ihrem Podcast "Die Pochers!" stehen der Comedian und seine Ex-Frau gemeinsam vor Publikum und plaudern dort regelmäßig über ihr Privatleben und ihre Familie.

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

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Imago Beim 30. RTL-Spendenmarathon 2025 in Studio 8 der EMG Studios in Hürth: Alessandra Sandy Meyer-Wölden