Robert Pattinson verdankt seine "Dune"-Rolle Zendaya

Robert Pattinson (39) hat womöglich Zendaya (29) zu verdanken, dass er in "Dune: Teil Drei" mitspielen darf. Bei einer Veranstaltung zur Trailer-Vorstellung des Science-Fiction-Films in Los Angeles am 16. März deuteten die beiden Schauspieler an, dass Zendaya bei seiner Besetzung als neue Figur Scytale ihre Finger im Spiel gehabt haben könnte. Während der gemeinsamen Arbeit am Set eines anderen Films, "The Drama", habe Robert die Schauspielerin gefragt, ob er nicht auch in einem der "Dune"-Filme mitspielen könne, berichtete der Brite laut People. "Ich kenne da jemanden", habe Zendaya daraufhin gescherzt. Ein paar Monate später sei dann tatsächlich ein überraschender Anruf gekommen, erzählte der 39-Jährige und fügte an seine Kollegin gewandt hinzu: "Ich dachte irgendwie schon, dass du etwas damit zu tun hattest!"

Robert zeigte sich begeistert von den ersten beiden Teilen der Reihe, die er mehrmals im Kino gesehen habe. "Die Besetzung ist so unglaublich", schwärmte er bei der Veranstaltung, an der neben Zendaya auch Regisseur Denis Villeneuve (58) sowie die Schauspieler Javier Bardem (57) und Anya Taylor-Joy (29) teilnahmen. Über seine mysteriöse Rolle verriet Robert nur wenig, beschrieb die Figur aber als ungewöhnlich: "Man kann nicht wirklich sagen, auf wessen Seite er steht, was ihn ziemlich interessant macht. Ich würde nicht sagen, dass er ein konventioneller Bösewicht ist. Das glaube ich nicht. Er könnte sogar ein Guter sein. Wer weiß? Das werde ich auch erst herausfinden, wenn ich den Film sehe." Sein Look als platinblonder Scytale sei jedenfalls "ziemlich außergewöhnlich".

Die Dreharbeiten zu "Dune: Teil Drei" stellten für Robert eine besondere Herausforderung dar. In der heißen Wüste hatte er nach eigenen Angaben mit extremen Bedingungen zu kämpfen. Der Film, der auf Frank Herberts Roman "Der Herr des Wüstenplaneten" basiert, stellt laut Denis den Abschluss seiner Filmreihe dar und wird erneut Timothée Chalamet (30) als Arrakis-Anführer Paul Atreides sowie Zendaya als seine Geliebte, die Fremen-Kriegerin Chani, zeigen. "Dune: Teil Drei" kommt am 18. Dezember in die Kinos. Es ist einer von drei Filmen, in denen Robert und Zendaya in diesem Jahr gemeinsam zu sehen sind – neben "The Drama" ab dem 3. April auch in Christopher Nolans (55) "The Odyssey" ab dem 17. Juli.

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson

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Imago Robert Pattinson in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Imago Szenenmotiv aus "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve mit Zendaya