Jennifer Lawrence litt nach Geburt unter schlimmen Ängsten

Jennifer Lawrence (36) hat nach der Geburt ihres zweiten Sohnes im Jahr 2025 mit starken Ängsten gekämpft. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach die Schauspielerin mit Gastgeberin Alex Cooper (32) offen über diese belastende Zeit. Sie sei damals ständig in Alarmbereitschaft gewesen und habe sich permanent bedroht gefühlt. "Ich hatte das Gefühl, von einem Tiger gejagt zu werden", beschrieb Jennifer ihren damaligen Zustand im Podcast. Unerwarteten Beistand erhielt sie ausgerechnet während einer Aufzugfahrt. Eine andere Mutter erkannte sofort, dass es Jennifer nicht gut ging, und sprach sie darauf an. Anschließend nahm die Frau die Schauspielerin in den Arm, gab ihr ihre Telefonnummer und bot ihr an, jederzeit mit ihr über ihre Gefühle zu sprechen. Für Jennifer zeigte diese spontane Begegnung, wie wertvoll der Austausch mit anderen Müttern in einer solch schwierigen Phase sein kann.

An die überraschende Begegnung erinnert sich Jennifer noch genau. "Ich weiß noch, wie ich in den Aufzug stieg und eine der Mütter einfach fragte: 'Geht es dir gut?'", erzählte sie. Ihre damalige Situation beschrieb sie offen: "Und mir ging es einfach nicht gut." Neben dieser Frau hätten ihr auch Bekanntschaften aus Babykursen und Kontakte zu Müttern aus der Schule viel Halt gegeben. "Die Muttergemeinschaft ist wirklich großartig", betonte Jennifer. Wie weit ihre Ängste gingen, hatte die Filmproduzentin bereits 2025 in einem Interview mit People geschildert. Wenn ihr Baby schlief, habe sie befürchtet, es könne gestorben sein. Wenn das Kind weinte, habe sie wiederum geglaubt, ihr Sohn möge sein Leben, seine Familie oder sie selbst nicht. Zudem habe sie sich große Vorwürfe gemacht und Angst gehabt, alles falsch zu machen und ihre Kinder zu ruinieren. Später wurde Jennifer auch ein Medikament verschrieben, das ihr nach eigener Aussage half.

Jennifer ist mit Cooke Maroney (42) verheiratet und hat mit ihm zwei Söhne. Das erste gemeinsame Kind kam 2022 zur Welt und heißt Cy. Drei Jahre später wurden Jennifer und Cooke erneut Eltern eines Jungen. Das Geschlecht ihres zweiten Kindes bestätigte die Schauspielerin bereits in einem ausführlichen Gespräch mit The New Yorker. Sonst hält sich die Schauspielerin mit Einblicken in ihr Familienleben eher zurück.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Jennifer Lawrence bei einem Event im Januar 2026

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Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025