Patrick Stewart zu Ehren wird es im West End dunkel

Im Londoner West End wird es am Dienstag für einen Moment dunkel – und zwar zu Ehren von Patrick Stewart (†86). Wie die Society of London Theatre und UK Theatre laut Female First mitteilten, dimmen die Theater der britischen Hauptstadt am 3. November um 19 Uhr für zwei Minuten ihre Beleuchtung. Mit dieser gemeinsamen Geste soll an den verstorbenen Schauspieler und seine rund siebzigjährige Karriere erinnert werden. Dass ihm ausgerechnet die Theaterwelt diesen Tribut zollt, hat einen Grund: Lange bevor er mit seiner Star Trek-Rolle international durchstartete, hatte er sich einen Namen als angesehener Bühnenschauspieler gemacht. Ganze 16 Jahre lang war er Mitglied der traditionsreichen Royal Shakespeare Company und prägte dort zahlreiche Inszenierungen.

Die Ehrung wurde von Hannah Essex, der Co-Geschäftsführerin der Society of London Theatre und von UK Theatre, angekündigt. "Die Theaterbranche trauert um einen der größten Bühnenschauspieler, die dieses Land je gesehen hat", erklärte sie. Außerdem betonte Hannah: "Sir Patrick Stewart war ein Gigant der Schauspielkunst, dessen sieben Jahrzehnte währende Karriere von seinem außergewöhnlichen Talent und seiner Präsenz zeugt." Seine professionelle Bühnenlaufbahn begann Patrick bereits 1959. Sieben Jahre später ging er zur Royal Shakespeare Company. Dort wirkte er im Lauf der Zeit in rund 60 Produktionen mit.

Am Donnerstag war die traurige Nachricht von Patricks Tod öffentlich geworden. Sein Sprecher hatte gegenüber Deadline erklärt, dass der Schauspieler am Mittwoch mit 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben sei. In seinem Statement nannte er Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz als Erkrankungen. Patricks Ehefrau Sunny sowie Angehörige und Freunde hatten ihn in seinen letzten Stunden begleitet.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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Getty Images Patrick Stewart bei den Peabody Awards 2024 in Beverly Hills

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Getty Images Patrick Stewart im SiriusXM Hollywood Studio