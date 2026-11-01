Elizabeth Hurley verblüfft Fans als Poison Ivy an Halloween

Elizabeth Hurley (61) hat sich zu Halloween in eine verführerische Schurkin verwandelt! Die Schauspielerin schlüpfte in diesem Jahr in die Rolle von Poison Ivy, der berühmten Gegenspielerin von Batman, und präsentierte ihren Look auf Instagram. Ihr knappes grünes Outfit besteht aus kunstvoll angeordneten Blättern, die ihren durchtrainierten Bauch, ihre schmale Taille und ihre langen Beine in Szene setzen. Dazu trägt die Britin eine lange rote Lockenmähne und ein rauchiges Augen-Make-up. Grüne Farbe auf der Haut macht die Verwandlung in die glamouröse Comicfigur perfekt. Doch Elizabeth feierte nicht allein: Ihr Freund Billy Ray Cyrus (65) posiert an ihrer Seite als Batman. Der Countrysänger trägt einen schwarzen gepanzerten Anzug und eine passende Maske. Auf dem gemeinsamen Foto hält er seine Liebste an der Hand. Dazu schrieb Elizabeth: "Poison Ivy und Batman. Frohes Halloween."

Bei ihren Followern kommt der Auftritt bestens an. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag zeigen sich zahlreiche Nutzer verblüfft darüber, wie jugendlich die Schauspielerin aussieht und wie trainiert ihre Figur ist. "Du siehst aus wie eine 20-Jährige! Einfach wow!", schwärmt ein Fan auf Instagram. Ein anderer Nutzer kann ebenfalls kaum fassen, was er auf dem Bild sieht, und schreibt: "Dass Elizabeth Hurley mit 61 so aussieht, stellt alles infrage, was wir über das Altern wissen, und ist eine Inspiration." Doch nicht nur ihre Fans reagieren begeistert auf den Halloweenlook. Auch aus der Promiwelt gibt es Zuspruch für das verkleidete Paar: Heidi Klum (53), die selbst für ihre aufwendigen Halloweenkostüme bekannt ist, meldet sich unter dem Post mit einem Emoji mit Herzaugen zu Wort und macht damit deutlich, wie gut ihr die Verwandlung von Elizabeth und Billy Ray gefällt.

Elizabeth und Billy Ray kennen sich bereits seit einigen Jahren. Die beiden trafen sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Christmas in Paradise", der 2022 erschien. Im April 2025 machten die Schauspielerin und der Musiker ihre Beziehung schließlich öffentlich. Seitdem zeigen sie sich immer wieder gemeinsam. Nun steht für das Paar offenbar der nächste Schritt an. Erst wenige Tage vor Halloween verriet Elizabeth, dass sie und Billy Ray zusammenziehen wollen. Während sie in Los Angeles für die zweite Staffel der Serie "The 'Burbs" vor der Kamera steht, planen die beiden, dort eine gemeinsame Bleibe zu beziehen. Im Podcast "Off Air with Jane and Fi" bestätigte die Schauspielerin die Pläne mit den Worten: "Ja, wir werden dort zusammenleben."

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus an Halloween 2026

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Getty Images Heidi Klum bei der BoF500-Gala während der Pariser Fashion Week, Oktober 2026

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar