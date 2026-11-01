Suki Waterhouse legt Hochzeit mit Robert vorerst auf Eis

Suki Waterhouse (34) und Robert Pattinson (40) lassen sich mit ihrer Hochzeit weiterhin Zeit. Obwohl das Paar seit fast drei Jahren verlobt ist, soll es zumindest in den kommenden Monaten nicht vor den Traualtar gehen. Im Interview mit dem Sunday Times Style Magazine erklärte die Sängerin, dass die Hochzeitsvorbereitungen vorerst ruhen. Aktuell widmen sich beide intensiv ihren Karrieren. Zugleich wollen sie mit Blick auf ihre zweijährige Tochter nichts überstürzen. Eine kleine Zeremonie im engsten Kreis plant das Paar für später allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Wenn es so weit ist, soll ordentlich gefeiert werden. "Es gäbe nur alles oder nichts. Wenn wir es wagen würden, würden wir eine riesige Party feiern, es richtig krachen lassen", stellte Suki gegenüber dem Magazin klar. Eine zurückhaltende Feier kommt für sie und Robert also nicht infrage.

Mit ihren Aussagen räumt Suki zugleich mit den Spekulationen auf, die immer wieder die Runde machen: Sie und der Twilight-Star sollen sich längst heimlich das Jawort gegeben haben. Angeheizt wurden die Gerüchte unter anderem im Januar 2025, als Sharon Stone Robert bei einem Konzert der American Heart Association kurzerhand als Sukis "Ehemann" bezeichnete. Die Musikerin äußerte sich damals nicht dazu. Später heizte Robert die Gerüchte während der Promotion für "The Drama" erneut an. Als Zendaya (30) ihn nach seinem größten Geheimnis fragte, antwortete er lediglich: "Es ist dasselbe, das du hast." Eine Hochzeit zu organisieren, dürfte angesichts des Alltags des Paares ohnehin nicht einfach sein. "Es ist ziemlich schwierig, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn beide Partner solche Jobs machen, man nicht an einem Ort lebt und viel reist", erklärte Suki dem Sunday Times Style Magazine. Bei ihrer jüngsten US-Tournee war die gemeinsame Tochter sogar im Tourbus mit dabei – Sukis Mutter half dort bei der Betreuung.

Neben ihren beruflichen Terminen beschäftigt Suki und Robert derzeit vor allem die Suche nach einem festen Zuhause für ihre Familie. In den ersten beiden Lebensjahren ihrer Tochter wechselten sich Mietwohnungen und Hotelaufenthalte ab. Im kommenden Jahr wollen sich die beiden nun für eine Weile in Westlondon niederlassen. Die Gegend ist ihnen bestens vertraut: Suki wuchs in Chiswick auf, Robert in Barnes. Für ihre Tochter haben sie sich dort bereits um einen Platz an einer Grundschule beworben. Kennengelernt hatte sich das Paar 2018 auf einer Hausparty in Los Angeles. Seitdem zeigen sich die beiden zwar ab und an gemeinsam auf dem roten Teppich, halten ihr Privatleben aber ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber dem Sunday Times Style Magazine schwärmte Suki nun von ihrer Beziehung: "Es sind fast zehn Jahre, und das ist etwas Wunderschönes." Und weiter: "Ich kann es kaum fassen, dass ich das in meinem Leben habe."

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 2026

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love", November 2025

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Doug Peters/EMPICS/ ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023