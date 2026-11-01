Kevin Jonas schickt aus Versehen Nacktfoto an seine Brüder

Das war wohl ein Tritt ins Fettnäpfchen für Kevin Jonas (38). Mit einem eigentlich harmlosen Schnappschuss hat der Musiker aus Versehen viel zu intime Details geteilt. In der neuen Folge des Podcasts "Hey Jonas!" erzählten er und seine beiden Brüder, Nick (34) und Joe (37), dass er eine Footballmeldung über J.J. McCarthy auf dem großen Fernseher in seinem Badezimmer festhalten wollte. Leider kam es genau in dem Moment zu einem Fauxpas, als er den Spiegel an der Wand übersah. In diesem war sein nackter Körper samt bestem Stück zu erkennen. Leider ging das Foto im Gruppenchat nicht nur an seine Brüder, sondern auch noch an mehrere langjährige Freunde. Rund eine Stunde lang blieb die pikante Spiegelung unentdeckt.

Kevin entdeckte das intime Detail plötzlich selbst – und forderte seine Brüder und Freunde panisch dazu auf, das Foto sowie am besten gleich den gesamten Chatverlauf umgehend zu löschen. Angeblich war er auf dem Weg in die Dusche gewesen, da er gerade aus dem Fitnessstudio kam. Die Klamotten hatte er bereits in einem anderen Raum komplett abgelegt. Anschließend bezeichnete er sich selbst als Idioten. Seinen Brüdern zufolge hatte bis zu dieser Warnung allerdings niemand die verräterische Spiegelung bemerkt. Der frühere Tourfotograf und Freund Rob Hoffman antwortete mit drei vor Lachen weinenden Emojis, während Nick trocken "Los, Giants!" kommentierte.

Joe fasste das Missgeschick so zusammen: "Da ist ein großer Fernseher, und direkt darunter ist ein Spiegel, und darin ist nur dein Penis zu sehen." Kevin war immerhin erleichtert, dass die Aufnahme in diesem vertrauten Kreis und nicht an anderer Stelle gelandet war. Dennoch war er so peinlich berührt, dass er sein Handy in der Küche erst mal wegwarf. Deswegen hat auch Kevins Frau Danielle das ganze Drama mitbekommen, nahm es allerdings ziemlich gelassen. Sie meinte schlicht: "Oh, nein." Kevin und Danielle sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter: Alena ist zwölf Jahre alt, Valentina zehn.

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Getty Images Kevin Jonas, Musiker

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Getty Images Kevin, Nick und Joe Jonas auf dem Walk of Fame in Hollywood im Januar 2023

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Getty Images Kevin Jonas und Danielle Jonas, 2015