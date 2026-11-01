Weg von schwarzem Haar: Elena Miras zeigt ihre neue Mähne

Elena Miras (34) hat sich von ihrer gewohnten schwarzen Haarfarbe verabschiedet und überrascht ihre Fans mit einem völlig neuen Look. Auf Instagram präsentiert die Reality-TV-Bekanntheit ihre frisch gefärbte Mähne in einem kräftigen Kirschrot mit violettem Unterton. Je nach Lichteinfall verändert sich die Wirkung des Farbtons: Im direkten Sonnenlicht leuchtet ihre Frisur in einem satten Bordeauxrot, während sie am Abend deutlich dunkler erscheint und einen violetten Schimmer bekommt. Wie gut ihr das Ergebnis gefällt, machte sie auch in ihrer Instagram-Story deutlich. "Seht ihr, in der Sonne kann man die Farbe richtig gut sehen. Und abends ist halt das Geile, dass die Farbe so dunkel ist und da sieht man das auch nicht so extrem. [...] Ich liebe es. Ich bin einfach verliebt", schwärmte sie.

Auch in einem eigenen Instagram-Beitrag präsentiert die ehemalige Love Island-Gewinnerin ihre neue Haarfarbe. In einer Bilderreihe zeigt sie die Verwandlung Schritt für Schritt: Zunächst ist Elena noch mit ihrer gewohnten schwarzen Mähne zu sehen, anschließend folgt der neue Look in kräftigem Kirschviolett. Dazu schreibt sie: "Tschüss, schwarze Haare... Hallo, Kirschviolett! Neue Haare. Neue Energie. Aber immer noch ich. Was sagt ihr dazu?" Ihre Follower sind offenbar begeistert von dem Farbwechsel. Unter dem Beitrag sammeln sich Kommentare wie "Wow wunderschön", "Steht dir mega gut" und "Genau das Richtige! Perfekt! Es passt bombe zu dir". Auch einige ihrer TV-Kolleginnen lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den neuen Look zu kommentieren. Vanessa Brahimi schwärmt: "Sieht so geil aus!", während Ariel (23) und Yeliz Koc (32) ihre Begeisterung mit entsprechenden Emojis ausdrücken.

Als Realitystar und Influencerin steht Elena bereits seit Jahren in der Öffentlichkeit. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower regelmäßig mit durch ihren Alltag und gewährt dabei auch persönliche Einblicke. Zuletzt sorgte die 34-Jährige allerdings aus einem anderen Grund für Gesprächsstoff: Im September begannen die Dreharbeiten zur fünften Staffel von Promis unter Palmen, bei der Elena erneut mit von der Partie ist. Ihr Comeback in der Show ist allerdings nicht ihre erste Teilnahme. Bereits 2021 kämpfte sie um die goldene Kokosnuss und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Unter einem Beitrag von Promiflash machten deshalb einige verwunderte Fans ihrem Unmut Luft. "Aber war Elena nicht schon mal dabei? In der alten Staffel mit Willi Herren, die nicht mehr ausgestrahlt wurde?", fragte ein Nutzer. Ein anderer zeigte sich ebenfalls kritisch: "Ich verstehe nicht, wieso Elena Miras immer wieder gebucht wird. Sie hatte schon so viele Nervenzusammenbrüche."

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Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

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Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2026

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Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star