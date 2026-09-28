Joe Jonas räumt mit Schulden-Gerücht um Jonas Brothers auf

Joe Jonas (37) nimmt ein hartnäckiges Gerücht über die Jonas Brothers aufs Korn: Angeblich gehen er und seine Brüder nur so häufig gemeinsam auf Tour, weil sie jemandem Geld schulden. In einem kürzlich auf X verbreiteten Video machte der Sänger deutlich, dass an dieser Behauptung kein Fünkchen Wahrheit sei. Er und seine Brüder Kevin Jonas (38) und Nick Jonas (34) hätten über die Spekulationen in den sozialen Medien sogar lachen müssen. "Wir haben gelacht, weil es sich manchmal so anfühlt, als würden sie online sofort sagen, wenn wir eine Tour ankündigen: Diese Jungs sind auf Tour. Sie schulden jemandem irgendetwas", erzählte Joe in dem Clip. Tatsächlich haben die vielen Konzerte einen ganz anderen Grund: Für das Trio laufe es weiterhin gut und die gemeinsamen Auftritte fühlen sich für sie richtig an. Die Musiker stehen also nicht auf der Bühne, um vermeintliche Schulden abzuarbeiten, sondern weil sie nach wie vor gern zusammen Musik machen.

In dem Clip nannte Joe aber dennoch eine Bedingung, unter der die Geschwister tatsächlich über eine Tourneepause nachdenken würden: Es müsste die Nachfrage ausbleiben. "Und besorgniserregend wird es, wenn die Leute nicht mehr kommen. Dann denkt man: Verdammt, okay, vielleicht sollten wir eine Pause machen", erklärte er. Solange die Fans jedoch weiterhin die Hallen füllen, wollen die Jonas Brothers demnach einfach weitermachen. Der Musiker betonte zudem, wie dankbar er und seine Brüder dafür seien, mit ihrer Leidenschaft ihren Lebensunterhalt verdienen zu können.

Joe, Kevin und Nick hatten die Jonas Brothers im Jahr 2005 gegründet und entwickelten sich Ende der 2000er-Jahre zu einer der prägenden Popbands. 2013 folgte das vorläufige Aus der Gruppe: Die Brüder legten die Band auf Eis und gingen getrennte Wege. Sechs Jahre später fanden sie aber wieder zusammen und veröffentlichten 2019 das Album "Happiness Begins", auf das eine große Tournee folgte. Seit ihrer Reunion standen die drei immer wieder zusammen auf der Bühne – unter anderem 2021 während der "Remember This Tour" und 2023 bei der Welttournee "Five Albums. One Night. The World Tour".

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Getty Images Joe Jonas bei der Premiere von "A Very Jonas Christmas Movie" 2025

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Getty Images Die Jonas Brothers beim Silvester-Konzert am Times Square, 2024/25

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Getty Images Jonas Brothers im September 2023