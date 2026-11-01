Archie und Lilibet zurück in England: Meghan gibt Einblicke

Seit dem Sommer ist bei Herzogin Meghan (45) , Prinz Harry (42) und ihren Kindern vieles anders. Im August 2026 hat die Familie Montecito in Kalifornien verlassen und lebt nun wieder in Großbritannien. Wie der Alltag der vier seither aussieht, verrät die Herzogin in einem persönlichen Text für den Weihnachtskatalog 2026 ihrer Lifestylemarke As Ever. Darin schreibt sie über ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) und stellt das vermeintlich Unspektakuläre in den Vordergrund: gemeinsame Zeit. Auch ihr Rückblick auf die vergangenen Monate fällt bescheiden aus. "Dieses Jahr hat mich daran erinnert, wie viel Freude in den Augenblicken liegen kann, aus denen ein Leben besteht", heißt es in dem Katalog.

Auf Instagram gibt Meghan ihren Fans ebenfalls kleine Einblicke in den Familienalltag. Man sieht sie bei Spaziergängen mit Labrador Pula, einem schwarzen Rüden, sowie Archie und Lilibet beim Planschen in Pfützen. Zum Aufwärmen versammelt sich die Familie anschließend am Kamin. In ihrem Katalogtext listet die ehemalige Schauspielerin weitere Erfahrungen auf, die das Jahr für sie ausgemacht haben: "Kuschelabende mit meinen Kindern. Für Freunde gefüllte Erntekörbe. Reisen und Abenteuer, Zeit im Garten, der Aufbau dieses Unternehmens und das Ausarbeiten all der großen und kleinen Details." Ihr Urteil darüber ist klar: "All das war wichtig. All das hat sich bedeutungsvoll angefühlt." Öffentlich zeigt sich Meghan dagegen kaum. Ihren bislang einzigen offiziellen Auftritt hatte sie Anfang Oktober, als sie Harry zu drei Terminen in Nottingham begleitete. Sonst widmet sie sich vorrangig As Ever und den Kindern.

Für den Umzug nach Großbritannien spielte die Schulbildung eine zentrale Rolle, denn Archie und Lilibet gehen inzwischen auf eine britische Schule. Im Gespräch mit dem GQ Magazine erklärte Harry, was ihn zur Rückkehr bewogen hat. "Möglichkeiten. Für die Familie. Die Kinder auf eine britische Schule schicken zu können, hat mir viel bedeutet. Mir war nicht klar, wie wichtig mir das war", sagte der Herzog. Auch zum Schulstart der Kinder äußerte er sich: "Ich dachte immer, dass wir das irgendwann versuchen würden, aber jetzt sind sie seit zwei Wochen an der Schule, sie lieben es, und es eröffnet ihnen eine ganz andere Erfahrung", so der Royal. Daneben nannte Harry ein weiteres Motiv: Er wolle wieder in der Nähe seiner Angehörigen sein.

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in England