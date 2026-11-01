Megan Fox stellt klar: Sie ist keine OnlyFans-Influencerin

Megan Fox (40) sorgt mit freizügigen Aufnahmen für Verwirrung um einen möglichen OnlyFans-Account – und stellt nun selbst klar, was dahintersteckt. Am Montag präsentierte sich die Schauspielerin auf Instagram passend zur bevorstehenden Halloweenzeit als Vampir. Mit einer Reihe freizügiger Dessous-Fotos machte sie gleichzeitig auf ihr Angebot bei Subs.com aufmerksam. Ein Nutzer schloss daraus offenbar, dass Megan inzwischen auch auf OnlyFans aktiv sei. Diesem Irrtum widersprach die 40-Jährige prompt und antwortete auffällig in der dritten Person: "Hat sie nicht. Sie ist Eigentümerin einer abonnementbasierten Social-Media-Plattform." Tatsächlich veröffentlicht Megan bei Subs.com nicht einfach nur kostenpflichtige Inhalte. Sie ist selbst an der Plattform beteiligt und wirkt aktiv an deren Aufbau mit. Das Angebot positioniert sich damit als Konkurrenz zu OnlyFans, wird von dem "Jennifer's Body"-Star allerdings anders eingeordnet. Ihre freizügigen Werbeaufnahmen sind also kein Hinweis darauf, dass Megan nun selbst als OnlyFans-Creatorin durchstarten möchte.

Ein Abonnement für Megans Profil bei Subs.com kostet umgerechnet rund 17 Euro im Monat. Dafür verspricht die Transformers-Bekanntheit exklusive und persönlichere Einblicke, die sie auf anderen Plattformen nicht teilt. Außerdem haben Abonnenten die Möglichkeit, direkt mit ihr Nachrichten auszutauschen. Das Interesse zum Start am 9. Oktober war offenbar so groß, dass die Seite dem Ansturm zeitweise nicht standhielt und zusammenbrach. Für den Austausch mit ihren Fans hat Megan allerdings klare Grenzen gesetzt. "Ich bin nicht hier, um respektlos behandelt zu werden oder sexuell explizite Gespräche zu führen. Wenn ihr danach sucht, dann ist dies nicht der richtige Ort für euch", stellt sie auf Subs.com unmissverständlich klar. Stattdessen möchte sie ihre Abonnenten besser kennenlernen, mehr über deren Geschichten erfahren und persönliche Gespräche führen. "Ich möchte, dass sich diese Interaktionen angenehm und respektvoll anfühlen", erklärt sie. Damit macht sie deutlich, dass ihr Angebot nicht mit den Erwartungen gleichzusetzen ist, die der Kommentar unter ihren Instagram-Fotos möglicherweise geweckt hat.

Hinter Subs.com steckt auch der britische Unternehmer Tim Stokely. Er gründete 2016 OnlyFans und zog sich fünf Jahre später als Geschäftsführer zurück. Bei seinem neuen Projekt ist Megan allerdings weit mehr als nur das prominente Aushängeschild. Gegenüber Page Six betonte Tim, dass die 40-Jährige "einen Platz am Tisch" habe und aktiv am Aufbau der Plattform beteiligt sei. Ihre Mitwirkung verbindet Megan auch mit dem Thema weibliche Selbstbestimmung. "Frauen wurde jahrzehntelang gesagt, Sichtbarkeit sei Macht, während jemand anderes die Plattform besitzt. Mich interessiert, was passiert, wenn Frauen alle drei besitzen", erklärte sie gegenüber dem US-Portal. Auch auf ihrer eigenen Subs.com-Seite macht sie deutlich, worauf es ihr bei dem Angebot ankommt: persönliche Einblicke und ein respektvoller Austausch mit ihren Fans. Sexuell explizite Chats, wie sie die Verwechslung mit OnlyFans vermuten ließ, schließt Megan dagegen ausdrücklich aus.

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Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

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