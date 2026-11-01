Stella Stegmann stichelt gegen Anti-Fuckboy-Buch von Joena

Stella Stegmann (29) wagt sich auf völlig neues Terrain: Am 2. Dezember erscheint mit "Female Real(ity) Talk" ihr erstes eigenes Buch. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung bietet allerdings Anlass für Vergleiche: Erst vor Kurzem hat auch ihre Reality-TV-Kollegin Joena Steilen ein Buch herausgebracht. In ihrem Anti-Fuckboy-Ratgeber "Keep the Fuckboys away" gibt Joena Tipps rund ums Dating. Stella möchte damit allerdings offenbar nicht in einen Topf geworfen werden. Im Interview mit Promiflash teilte die 29-Jährige nun gegen das Konkurrenzprodukt aus und äußerte sogar Zweifel daran, dass Joena ihren Ratgeber selbst geschrieben hat. Auf die Frage, ob sie das Buch ihrer Kollegin bereits kenne, antwortete Stella knapp: "Ne, ne, habe ich nicht gelesen. Ich glaube auch, dass da sehr viel KI drin sein wird." Damit macht die Blondine deutlich, dass sie ihr eigenes Buch klar von der Veröffentlichung ihrer Kollegin abgrenzen möchte.

Stella hofft, dass die Leser die Unterschiede zwischen den beiden Büchern erkennen und ihr Werk als das wahrnehmen, was es für sie ist: ein gemeinsam mit einem Verlag entstandenes Buch, dessen Inhalte vollständig von ihr stammen. "Also, das hab alles ich geschrieben. Das sind meine Gedanken", erklärte die Ex-Bachelorette im Interview. Inhaltlich gehe es in "Female Real(ity) Talk" keineswegs nur um oberflächliche Themen. Stattdessen dürften sich die Leser auf sehr persönliche Einblicke freuen. "Das ist nichts Oberflächliches, sondern man kann da sogar Journaleinträge von mir lesen, die für niemanden eigentlich gedacht waren. Also, ich glaube, da merkt man dann auch den Unterschied", führte Stella weiter aus.

Auch beim Preis sieht Stella einen deutlichen Unterschied zu ihrer Kollegin. Während Joenas 65-seitiger Ratgeber für 24,99 Euro angeboten wird, soll "Female Real(ity) Talk" regulär 14 Euro kosten. Dass es ihr bei dem Projekt nicht ums Geld gehe, stellte Stella im Gespräch mit Promiflash ebenfalls klar. "Ich will damit keine Kohle machen. Also, ich hoffe, man sieht den Unterschied da und setzt mich nicht ins gleiche Boot mit sowas", erklärte sie. Damit unterstreicht die Influencerin, dass sie ihr Buch sowohl inhaltlich als auch persönlich als eigenständiges Werk verstanden wissen möchte. Ob und wie Joena auf die Seitenhiebe reagieren wird, bleibt abzuwarten. Bis die Fans Stellas Buch selbst in den Händen halten und sich ein eigenes Bild machen können, dauert es nur noch wenige Wochen.

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Collage: Imago, IMAGO / Future Image Collage: Stella Stegmann und Joena Steilen

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

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Imago Influencerin Stella Stegmann bei der Verleihung der VideoDays Festival Awards in Köln, Oktober 2026