Pietro Lombardi und Ex Laura heizen erneut Liebesgerüchte an

Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) heizen die Gerüchteküche wieder ordentlich an. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Urlaub angetreten – und ein aktueller Flugzeug-Clip auf Lauras Instagram-Seite sorgt nun für heftige Spekulationen über ein Liebescomeback. In dem kurzen Video zeigen sich der Sänger und seine ehemalige Verlobte extrem vertraut. Sie sitzen eng nebeneinander und suchen sichtlich die Nähe des anderen. In der Kommentarspalte brennt den Fans deshalb nur eine Frage auf den Nägeln: Läuft da etwa wieder mehr? Hat das frühere Paar etwa wieder zueinandergefunden? Eine offizielle Bestätigung für ein Liebescomeback gibt es bislang nicht. Pietro selbst macht kein Geheimnis daraus, dass er noch Gefühle für Laura hat. Gleichzeitig betont er aber, dass er nach wie vor Single ist.

In der Kommentarspalte unter dem Video rätseln zahlreiche Fans über den aktuellen Beziehungsstatus der beiden. Viele zeigen sich begeistert davon, wie vertraut Pietro und Laura miteinander umgehen. "Sind die wieder zusammen?", will ein Nutzer wissen. "Süß seid ihr einfach", schwärmt eine andere Followerin. Ein weiterer Fan schreibt: "Das Duo, das wir brauchen!" Für Aufsehen hatte Pietro zuvor bereits im Podcast "Patchwork Boys" gesorgt, den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) macht. Im Gespräch gab Pietro offen zu, dass er und Laura sich nach wie vor bestens verstehen und die Zeit miteinander genießen. Mehr noch: Der Sänger machte kein Geheimnis daraus, dass er emotional noch immer sehr an seiner Ex-Verlobten hängt. Dennoch bremste er im Talk mit Oliver direkt alle Spekulationen um ein Liebescomeback aus. An seinem Beziehungsstatus habe sich absolut nichts geändert – er geht weiterhin als Single durchs Leben.

Hinter Pietro und Laura liegt eine emotionale Achterbahnfahrt, die sogar in einer Verlobung gipfelte. Ihre Beziehung war jahrelang von extremen Höhen und Tiefen geprägt – regelmäßige Trennungen und anschließende Versöhnungen hielten die Gerüchteküche und die Schlagzeilen nonstop in Atem. Im August 2025 zogen die beiden schließlich den Schlussstrich und gaben ihr endgültiges Liebesaus bekannt. Ein Leben lang verbunden bleiben sie dennoch: Der Sänger und die Influencerin haben zwei gemeinsame Söhne. Ihren Kindern zuliebe wollen die beiden auch nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen. Wie gut das inzwischen funktioniert, zeigt der aktuelle Urlaub. Die gemeinsame Reise und der lockere Umgang im Flugzeug machen deutlich, dass die Ex-Partner weiterhin harmonisch Zeit miteinander verbringen können.

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen