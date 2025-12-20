16 Jahre Liebe: Kevin Jonas und Danielle feiern Hochzeitstag

Kevin Jonas (38) und seine Frau Danielle Jonas (39) feiern jetzt einen ganz besonderen Meilenstein: ihren 16. Hochzeitstag. Das Paar lernte sich 2007 laut People Magazine zufällig während eines Urlaubs auf den Bahamas kennen. Schon von Anfang an stimmte die Chemie zwischen dem Sänger und der ehemaligen Hairstylistin, und nach zwei Jahren Beziehung verlobten sie sich. Kurz darauf, am 19. Dezember 2009, gaben sich die beiden in einem romantischen Schloss auf Long Island, New York, das Ja-Wort. Heute sind sie noch immer glücklich verheiratet und Eltern von zwei Töchtern, Alena Rose und Valentina Angelina.

Im Laufe der Jahre haben Kevin und Danielle viele besondere Momente miteinander geteilt und ihren Fans dabei immer wieder kleine Einblicke in ihr Leben als Familie gegeben. Bereits 2012 zeigte das Paar in seiner Realityshow "Married to Jonas", wie eng sie als Team zusammenstehen – auch wenn das Leben im Rampenlicht seine Höhen und Tiefen mit sich bringt. Als Kevin gemeinsam mit seinen Brüdern Joe (36) und Nick Jonas (33) einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, nutzte er den Moment für eine rührende Liebeserklärung an seine Frau. "Danielle, meine wunderschöne Frau, ich liebe dich so sehr", sagte er laut People Magazine und dankte ihr für ihre jahrelange Unterstützung.

Danielle zeigte sich über die Jahre nicht nur privat unterstützend für Kevin, sondern auch musikalisch. Vor Kurzem teilte der Sänger einen ganz besonderen Moment mit seinen Fans. Bei einem Tour-Stopp der Jonas Brothers betrat der Musiker die Bühne, um seinen allerersten Solo-Song "Changing" vorzusingen. Danach machte Danielle ihren Stolz bei Instagram öffentlich: "Gestern Abend war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Als ich dich dein eigenes Lied singen hörte und sah, wie deine Stimme das Stadion erfüllte, kamen mir die Tränen", schrieb sie unter ihren Post. "Ich bin unglaublich stolz auf dich."

Getty Images Kevin Jonas und seine Frau Danielle, 2020

Instagram / kevinjonas Kevin und Danielle Jonas bei ihrer Hochzeit, 2009

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle Jonas und ihren Töchtern Alena und Valentina