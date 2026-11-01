Nicola Coughlan dreht dramatische Geburtsszene für Netflix

Auf einer Straße in Stockport wurde am Montag für die Netflix-Serie "Tales of the Unexpected" gedreht, und im Mittelpunkt stand Nicola Coughlan (39) mit einem gewaltigen falschen Babybauch. Wie die Daily Mail berichtet, spielt der "Bridgerton"-Star Mary Maloney, eine Hausfrau kurz vor der Entbindung. Mitten auf dem Gehsteig setzen bei ihr die Wehen ein. Ruhig verläuft dieser Moment allerdings nicht: Trotz ihrer Schmerzen gerät Mary mit den Figuren, die von Naomi Scott (33) und Josh Finan verkörpert werden, in einen heftigen Streit. Nicola warf sich voll in die Szene und wechselte zwischen Schmerz und Wut.

Die Fotos vom Dreh, die der Daily Mail vorliegen, zeigen Nicola, wie sie sich mit schmerzverzerrtem Gesicht gegen eine Hauswand stützt. Eine Hand liegt auf dem Bauch, mit der anderen hält sie ein Telefon ans Ohr. Kurz vor dem Dreh wurde sie auch dabei erwischt, wie sie die Prothese zurechtschob. Zu ihrem Look gehörten ein beigefarbenes Karokleid in Minilänge, eine schwarze Strickjacke und Pantoffeln, dazu hatte sie eine große Tasche dabei. Die sechs Folgen gehen auf Roald Dahls berühmte Sammlung düsterer Kurzgeschichten zurück, die jeweils mit einem überraschenden Dreh schließen. Nicolas Episode basiert auf "Lamb to the Slaughter" von 1953, einer der bekanntesten Erzählungen des Schriftstellers.

In Roalds Geschichte sitzt Mary daheim und erwartet ihren Mann Patrick, einen Kriminalbeamten. In der Netflix-Fassung spielt ihn Arthur Hughes. Patrick lässt durchblicken, dass er sich trennen will. Voller Wut erschlägt Mary ihn, und danach nimmt die Handlung eine überraschende Richtung. Neu ist der Stoff fürs Fernsehen jedoch nicht: Schon 1979 lief "Lamb to the Slaughter" in der damaligen Reihe "Tales of the Unexpected". Susan George übernahm damals die Rolle der Mary, und Brian Blessed spielte den Chefermittler, der den Tod ihres Mannes aufklären sollte. Rund vierzig Jahre später erhält die Erzählung nun eine moderne Neuauflage.

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Getty Images Nicola Coughlan im Dezember 2024

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Imago Nicola Coughlan, Schauspielerin

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Instagram / nicolacoughlan Nicola Coughlan im Dezember 2024