Als Hummer in der Wanne wurde Patrick Stewart zum Netzhit

Patrick Stewart (†86) brachte seine Fans nicht nur als Captain Jean-Luc Picard und Professor X zum Staunen, sondern auch mit seinem herrlich schrägen Humor im Netz. Nach dem Tod des Schauspielers am 28. Oktober 2026 im Alter von 86 Jahren bleibt besonders ein kurioser Twittermoment aus dem Jahr 2013 in Erinnerung. In seiner neuen Heimat Brooklyn präsentierte sich der damals 72-Jährige verkatert und mit einem Stück Pizza in der Hand. Dazu behauptete Patrick, dass er gerade das erste Stück seines Lebens esse. Die kuriose Behauptung verbreitete sich rasend schnell und sorgte im Internet für großes Aufsehen. Wenig später ruderte Patrick allerdings ein Stück zurück: Natürlich habe er zuvor schon Pizza gegessen. Neu für ihn sei lediglich das typische New Yorker Pizzastück gewesen, das als "Slice" bekannt ist.

Den Wirbel um seine Pizzapremiere nahm Patrick mit viel Selbstironie. Gegenüber der BBC scherzte er: "Ich betrachte dies als den vielleicht größten Höhepunkt meiner Karriere, wenn nicht sogar meines Lebens. Dass so etwas passiert, ist wie ein wahr gewordener Traum, und ich bin so aufgeregt, dass ich kaum noch denken, sprechen oder mich bewegen kann." Auch an der Seite seines engen Freundes und Schauspielkollegen Ian McKellen (87) machte Patrick New York immer wieder zur Kulisse kleiner Comedyshows. Die beiden ließen sich Hotdogs und Maiskolben schmecken, schlenderten in Souvenirshirts Hand in Hand über Coney Island und posierten im Riesenrad – wo sich Ian ängstlich an Patrick klammerte. Zu Halloween präsentierte Ian seinen Freund dann in einem besonders skurrilen Motiv: Patrick lag als Hummer verkleidet in einer Badewanne. Die gemeinsamen Bilder wurden millionenfach gelikt und geteilt. Der Guardian taufte das Duo sogar die "Meister des Selfies".

Während des ersten Coronalockdowns im März 2020 zeigte Patrick im Internet noch eine andere Seite. Statt alberner Schnappschüsse veröffentlichte der Shakespeare-Darsteller täglich die Lesung eines Sonetts. Den Auftakt machte Sonett 116, das von der Beständigkeit der Liebe handelt. Allein das erste Video auf Instagram kam innerhalb eines Tages auf fast 400.000 Aufrufe. Seinen Sinn für Netzhumor bewies der Schauspieler auch 2015 bei einer Fragerunde auf Reddit. Auf die Frage nach seiner Wunschfrisur entschied sich der glatzköpfige Darsteller ausgerechnet für einen Vokuhila. Zudem witzelte er, an ihm sei nichts zufällig komisch – jeder Gag werde sorgfältig geplant und getimt. Zu seinen komischen Rollen zählten etwa die überzeichnete Version seiner selbst in "Extras" und der chaotische Fernsehmoderator in "Blunt Talk".

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Getty Images Patrick Stewart im SiriusXM Hollywood Studio

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Imago Patrick Stewart und Sunny Ozell bei den BAFTA Film Awards am 19. Februar 2023 in London

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Pascal Le Segretain/Getty Images Patrick Stewart bei der "Logan – The Wolverine"-Premiere während der Berlinale