Kourtney findet Gerüchte um Khloé und ihren Ex "ekelhaft"

Für Kourtney Kardashian (47) sind die Liebesgerüchte um ihre jüngere Schwester Khloé Kardashian (42) und ihren Ex-Partner Scott Disick (43) offenbar ein heikles Thema. Die Realityikone soll die Spekulationen sogar als "ekelhaft" empfinden. Das verriet jetzt ein Insider gegenüber dem Magazin Heat World. Anlass für Kourtneys angeblichen Unmut ist das schon länger auffällig vertraute Verhältnis zwischen Khloé und Scott, das schon zuvor immer wieder für Diskussionen sorgte. Eine Liebesbeziehung der beiden wurde allerdings nie bestätigt. Laut dem Insider soll Khloé die zweideutige Stimmung zwischen ihnen jedoch stets als Spaß abtun.

Im Frühjahr bekamen die Gerüchte laut dem Magazin Hänt neuen Auftrieb, als Khloé und Scott gemeinsam beim Verlassen eines Restaurants gesehen wurden. Schon zuvor hatte Scott in The Kardashians auffällig von Kourtneys Schwester geschwärmt und sie sogar als seine Traumfrau bezeichnet. "Sie ist lustig, sie ist nett, sie ist fürsorglich. Sie hat alles, wonach ich suche", erklärte Scott damals in der Realityserie. Zudem heizte ausgerechnet Kourtneys Mutter Kris Jenner (70) die Spekulationen weiter an. In der Sendung sagte sie ganz offen: "Ich glaube, er ist ein bisschen in Khloé verliebt." Ob Scott tatsächlich romantische Gefühle für seine ehemalige Schwägerin hegt, bleibt allerdings offen.

Für Kourtney wäre eine Beziehung zwischen den beiden angeblich kaum hinnehmbar. "Kourtney könnte es nicht akzeptieren, wenn Khloé und Scott tatsächlich die Grenze überschreiten und anfangen würden, sich zu daten", behauptete die Quelle gegenüber Heat World. Dabei spiele es keine Rolle, dass Kourtney keinerlei Interesse an einem Liebescomeback mit Scott habe. Nach der Trennung hat sie ihr privates Glück gefunden und ist inzwischen mit dem Blink182-Schlagzeuger Travis Barker (50) verheiratet. Trotzdem wäre eine Romanze zwischen ihrer Schwester und ihrem Ex laut dem Insider "unglaublich seltsam und schmerzhaft".

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Imago Kourtney Kardashian in einer Szene von "The Kardashians"

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Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit