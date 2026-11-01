Romina Palm improvisiert süßen Halloween-Look fürs Kind

Romina Palm (27) hat an Halloween ihr Improvisationstalent unter Beweis gestellt. In ihrer Instagram-Story zeigte das Model jetzt den Look, den sie ihrem Kind kurzerhand für eine Kinderparty verpasst hat. Für eine anstehende Kinderparty entschied sich Romina für ein helles Outfit: Ihr Kind trägt ein weißes, langärmeliges Oberteil und dazu eine helle Hose. Der eigentliche Blickfang befindet sich allerdings im rötlich-blonden Haar. Dort stecken zwei große weiße Schleifen, die wie kleine Gespenster geformt sind. Auf beiden Stoffgeistern ist jeweils ein schwarzes Gesicht zu sehen. So bekommt das schlichte Outfit einen niedlichen Gruselfaktor, der zum Anlass passt. Viel Vorbereitungszeit brauchte die Social-Media-Bekanntheit für ihre Idee offenbar nicht. Zu der Aufnahme erklärt sie auf Instagram: "Jetzt geht's auf die Kids Party. Habe kurz improvisiert." Damit ist der Nachwuchs bereit für die Halloween-Feier.

Bei genauerem Hinsehen fallen auf dem Schnappschuss noch weitere kleine Details auf. Eine der beiden Gespensterschleifen wird von einem rosafarbenen Haargummi im Haar gehalten. Der Farbtupfer hebt sich deutlich von dem sonst überwiegend weißen Outfit ab. Auf dem Bild sitzt das Kind mit gesenktem Kopf auf einer dunkelroten Sitzfläche. Im Hintergrund lassen sich ein Sofa und weitere Einrichtungsgegenstände erkennen. Die Aufnahme ist also offenbar in den eigenen vier Wänden entstanden, kurz bevor es zur Party ging. Damit das Foto noch besser zum Gruselfest passt, hat Romina es zusätzlich digital verziert. Zwei digital eingefügte Geister schweben auf dem Bild neben ihrem Kind. So passen nicht nur die Schleifen, sondern auch die zusätzlichen Sticker zum Anlass. Die weißen Stoffgeister mit ihren schwarzen Gesichtern verleihen dem schlichten Outfit einen verspielten Halloween-Touch und machen aus der kurzfristig zusammengestellten Kombination einen passenden Look für die Kinderparty.

Romina ist Mutter ihrer Tochter Hazel und nimmt ihre Follower auf Instagram immer wieder mit in ihren Alltag. Mit der neuen Aufnahme gewährt sie nun einen kleinen Einblick in den gemeinsamen Halloween-Tag. Das Gesicht ihres Kindes ist auf dem Foto allerdings nicht zu sehen, da es den Kopf nach unten neigt. Im Mittelpunkt stehen stattdessen der improvisierte Partylook und die verspielten Gespensterdetails im Haar. Rominas Hinweis, sie habe "kurz improvisiert", zeigt, dass die Verkleidung spontan entstanden ist. Statt eines aufwendigen Kostüms mit klassischer Maske oder Schminke setzte das Model auf einfache Kleidungsstücke in hellen Farben und auffällige Accessoires.

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rominapalm Romina Palm im Oktober 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palms Tochter Hazel an Halloween 2026

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit Tochter Hazel