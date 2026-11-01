Birgit Schrowange trägt dank ihres Sohnes heute ein Hörgerät

Birgit Schrowange (68) trägt heute ein Hörgerät – und den entscheidenden Anstoß dazu gab ihr Sohn Laurin. Ihm war schon früh aufgefallen, dass seine Mutter Gesprächen nicht mehr immer problemlos folgen konnte. In einem Interview mit dem Hörakustik-Unternehmen KIND schildert die Moderatorin, dass sie ihr Gehör zunächst dennoch für völlig ausreichend hielt. Wenn sie etwas nicht verstand, suchte sie den Grund eher bei ihren Gesprächspartnern: Diese würden ihrer Ansicht nach zu leise sprechen oder nuscheln. Nachdem sie ihre Ohren dann doch untersuchen ließ, entschied sie sich schließlich für ein Hörgerät. Seitdem muss sie beim Zuhören nicht mehr so angestrengt schauen und seltener nachfragen. Außerdem kann sie sich inzwischen wieder viel entspannter an Unterhaltungen beteiligen.

Laurin nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Geh mal deine Ohren testen. Ich glaube, du brauchst ein Hörgerät", lautete seine deutliche Ansage, wie Birgit gegenüber KIND verriet. Besonders begeistert war die Fernsehfrau davon zunächst nicht: "Ich höre doch noch gut. Das können doch nur die anderen sein, die nuscheln. Die sprechen zu leise." Mit der Zeit fielen ihr allerdings immer mehr Situationen aus dem Alltag ein, die eine ganz andere Sprache sprachen. So schalteten sie und ihr Ehemann Frank Spothelfer beim Filmabend auf dem Sofa teilweise die Untertitel ein. Auch in Gesprächen bekam sie Pointen manchmal nicht mit. In solchen Momenten habe sie dann "einfach so peinlich gelacht", gab die Moderatorin zu. Seit sie das Hörgerät trägt, bemerkt auch Frank, dass seine Frau wieder gelöster am Alltag teilnimmt. Inzwischen spricht Birgit offen über ihre Hörprobleme und versteckt die Hörhilfe nicht.

Laurin ist das einzige Kind von Birgit. Er stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Moderator Markus Lanz (57), mit dem sie einige Jahre lang liiert war. Einem breiten Publikum ist Birgit vor allem durch das RTL-Magazin "Extra" bekannt, das sie über viele Jahre hinweg moderierte. Ihr privates Glück hat sie inzwischen an der Seite von Frank Spothelfer gefunden, mit dem sie mittlerweile verheiratet ist. Seit 2025 haben die beiden ihren Lebensmittelpunkt in München. Die bayerische Landeshauptstadt hat es der Moderatorin offenbar angetan. Wie sie gegenüber der Abendzeitung erklärte, schätzt sie an ihrem neuen Zuhause vor allem die Nähe zu Italien. Auch dass die Berge von München aus schnell zu erreichen sind, gehört für Birgit zu den großen Vorzügen ihrer neuen Heimat. Für den Umzug in den Süden Deutschlands gab es für sie also gleich mehrere gute Gründe.

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Getty Images Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

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Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer, Ehepaar

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Getty Images Birgit Schrowange und Markus Lanz im Januar 2006 in Baden-Baden